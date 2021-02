COVID-19: bientôt des tests rapides aux frontières

- Associated Press: Nam Y. Huh

Le Nouveau-Brunswick pourrait bientôt recourir aux tests de dépistage rapide de la COVID-19 auprès des travailleurs essentiels dans les communautés frontalières.

La province songe à utiliser ces tests pour ceux qui font quotidiennement la navette vers le Québec ou la Nouvelle-Écosse dans le cadre de leur emploi.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a mentionné cette idée lors d’une mêlée de presse, vendredi, après la période de questions à l’Assemblée législative.

«Ce plan est en cours de finalisation, mais nous voulons que (le dépistage rapide) aide les travailleurs essentiels dans nos communautés frontalières qui doivent se déplacer quotidiennement.»

Cette mesure supplémentaire est nécessaire selon la ministre en raison des risques accrus posés par les variants du coronavirus.

«Nous devons maintenant accroître notre résilience et notre vigilance», a prévenu Mme Shephard.

Le Nouveau-Brunswick a reçu une première livraison de trousses de dépistage rapide de la part du gouvernement fédéral l’automne dernier.

Jusqu’ici, la province a utilisé ces tests avec parcimonie en raison des doutes qui planent concernant leur approvisionnement.

«Nous savions que notre approvisionnement pouvait être limité, alors nous avons utilisé les trousses de dépistage rapide de manière très stratégique. Nous ne savions pas si l’approvisionnement allait être régulier», a expliqué la ministre de la Santé.

Ces tests ont donc surtout été utilisés dans les salles d’urgence des hôpitaux et lors des interventions des équipes de gestion rapide des éclosions dans les résidences pour aînés.

«Nous avons récemment eu une épidémie dans une entreprise de Saint-Léonard et nous les avons également utilisés là-bas», a ajouté Dorothy Shephard.

Certains tests de dépistage rapide peuvent être réalisés n’importe où et donner des résultats en aussi peu que 20 minutes. Ils ne sont toutefois pas aussi efficaces et ne peuvent pas remplacer les tests conventionnels qui doivent être envoyés au laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton.

Il s’agit plutôt d’un outil de repérage que d’un outil de diagnostic, a précisé la ministre.

«Il vaut mieux procéder à un certain repérage plutôt qu’à aucun repérage du tout, c’est pourquoi nous les utiliserons dans nos communautés frontalières.»

Mme Shephard n’a pas précisé exactement où seront utilisés les tests de dépistage rapide ou dans quel contexte.

On ne sait donc pas si les tests rapides seront effectués directement aux frontières ou ailleurs dans la communauté comme dans les milieux de travail.

On ignore aussi si le recours aux tests rapides dans les communautés frontalières aura un effet sur les travailleurs qui font du navettage (fly-in fly-out) et qui doivent s’isoler à leur retour dans la province.

Les résidents de Pointe-à-la-Croix et de la Première Nation de Listuguj, au Québec, voudront probablement eux aussi avoir recours au dépistage rapide pour entrer au Nouveau-Brunswick à partir de Campbellton.

Pour le moment, les résidents de ces deux communautés doivent se soumettre à un test de dépistage obligatoire chaque semaine afin de pouvoir traverser la frontière.

Qui seront les prochains vaccinés?

Les autorités néo-brunswickoises maintiennent leur objectif de vacciner l’ensemble des résidents des foyers de soins et du personnel de la santé avant la fin du mois de mars.

L’échéancier demeure le même malgré tous les retards dans l’approvisionnement à l’échelle nationale parce que le gouvernement fédéral continue d’assurer aux provinces que les doses promises arriveront dans les temps, a expliqué Dorothy Shephard, vendredi.

«Le plan repose largement sur l’espoir que les assurances du gouvernement fédéral se concrétiseront», a commenté la ministre de la Santé.

«Nous voulons ces cargaisons (de vaccins) et nous sommes prêts à les piquer dans les bras des gens dès qu’elles arriveront.»

Fredericton n’a pas encore dévoilé les détails de la deuxième phase de sa campagne de vaccination, mais cela ne devrait pas tarder, a indiqué Mme Shephard.

Une première conférence de presse pour expliquer les principes scientifiques qui guideront les choix du gouvernement durant la phase deux pourrait avoir lieu la semaine prochaine, a-t-elle dit.

«Nous allons tenir le public informé tout au long du processus et faire preuve d’une grande transparence», a-t-elle promis tout en ajoutant qu’un plan détaillé pourra seulement être présenté après avoir obtenu des engagements concrets de la part d’Ottawa concernant les prochaines livraisons de vaccin.

Selon une ébauche publiée sur le site web du gouvernement provincial, la 2e phase de vaccination pourrait notamment inclure les personnes âgées qui vivent encore à domicile, le personnel et les utilisateurs de refuges pour sans-abri et les travailleurs des infrastructures essentielles comme l’électricité, l’eau et les égouts.

La vaccination de la population en général doit avoir lieu durant la phase 3 qui devrait commencer cet automne.