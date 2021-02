Dieppe fait de l’inclusion des nouveaux arrivants une priorité

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, estime que l’accueil et l’intégration des immigrants doit être améliorée dans la municipalité et dans le reste de la province.

Lors d’une entrevue sur les enjeux prioritaires pour les prochaines années à Dieppe, le maire Yvon Lapierre déplore que trop d’immigrants choisissent d’aller s’établir ailleurs, et il suggère que l’intégration des nouveaux arrivants laisse à désirer.

«Tous les économistes nous disent la même chose, et ça s’applique à toutes les cités du N.-B.: on a besoin d’immigrants. Et malheureusement, on ne les accueille pas bien en général. Ça me brise le coeur», dit-il.

Il mentionne qu’il a vu plusieurs immigrants s’installer dans la région, puis se déraciner à nouveau afin d’aller s’établir dans une autre région du Canada, souvent en raison du manque d’emplois disponibles pour leurs compétences professionnelles.

«C’est décourageant pour la communauté, et c’est encore bien plus décourageant pour ces gens-là qui arrivent ici et qui s’attendent à avoir un emploi convenable», explique M. Lapierre.

Plusieurs travailleurs immigrants peinent à obtenir un travail, dit-il, en raison de la difficulté de faire reconnaître leurs qualifications professionnelles.

«Si on accepte des immigrants, il devrait y avoir un processus où on accepte leurs qualifications.»

Il dit avoir l’intention de marteler cet enjeu dans les années à venir. Selon lui, la question a été abordée lors d’une rencontre récente avec le gouvernement provincial, et elle le sera prochainement avec le gouvernement fédéral.

Les citoyens priorisent le logement abordable

Des citoyens ont identifié d’autres priorités pour la Ville de Dieppe dans un sondage de Narrative Research commandé par la municipalité.

Il s’agit, dans l’ordre, du logement abordable (15%), de la circulation routière (8%) et de la pandémie (7%).

Le maire Yvon Lapierre explique que les employés municipaux chargés de l’aménagement incitent les développeurs à faire usage d’un programme de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

En échange d’une subvention, ce programme prévoit qu’une partie des logements construits soient disponibles à prix modique.

D’après le maire, plusieurs développeurs sont en voie de participer à ce programme.

Pour ce qui est de la circulation routière, il affirme que plusieurs travaux d’amélioration sont prévus sur le chemin Bourque et la rue Acadie en 2021, deux des routes les plus anciennes de Dieppe.

Quant à la pandémie, 65% des répondants du sondage ont indiqué que leur situation économique n’avait pas changé depuis l’arrivée du virus, tandis que 22% ont fait savoir qu’elle s’était détériorée, et 13% ont dit qu’elle s’était améliorée.

Yvon Lapierre vise également à construire une nouvelle surface de sport qui serait située entre l’École Mathieu-Martin et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

«On s’approche de plus en plus d’avoir un terrain de surface synthétique qui accommoderait différents sports extérieurs, incluant le soccer, le football et le hockey sur gazon», dit le maire.

Le sondage a aussi recueilli l’avis des citoyens sur leur satisfaction générale. Selon 96% des résidents de Dieppe, il s’agit d’une communauté propice à y élever une famille.

Une forte majorité des résidents, soit 83%, croient que la qualité de vie y est excellente, et 74% d’entre eux croient qu’elle offre un bon rapport qualité-prix.

«C’est le genre de bulletin que j’aimerais ramener à mes parents», plaisante le maire.

Le sondage commandé par la municipalité a été mené auprès de 300 résidents par Narrative Research, du 16 novembre au 5 décembre 2020.

La marge d’erreur du sondage est de + 5,6 %, 19 fois sur 20.