La Saint-Valentin, le moment de faire le bilan de sa vie amoureuse

Au-delà des gâteries, la Saint-Valentin serait l’occasion de faire le bilan sur sa vie amoureuse… un moment d’introspection, un peu comme le Nouvel An, les rencontres de rendement au travail ou les anniversaires, mais consacré à l’amour.

Quels ont été les principaux défis de la dernière année? Avons-nous réussi à partager des moments doux? Que faire différemment? Quels sont nos prochains objectifs?

Jamie McFarlane, le propriétaire Couples Corner, un conseiller matrimonial à Moncton, incite les couples à tirer avantage du 14 février pour se questionner.

«La Saint-Valentin, c’est toujours une belle opportunité, mais peut-être encore plus en temps de pandémie alors qu’on risque moins de se perdre dans l’idée que nous devons organiser des célébrations extravagantes, sortir, et dépenser beaucoup d’argent», a-t-il expliqué.

Le thérapeute raconte que les couples satisfaits partagent généralement trois points en commun: ils sont amis, ils cultivent une certaine intimité et ils partagent des valeurs communes.

«Nous devons nous demander, sommes-nous amis d’abord? De quelle façon nous parlons-nous? Sommes-nous ravis de nous rencontrer à la porte et parler de la journée? Sommes-nous l’un pour l’autre dans des moments difficiles?»

À la maison, les couples pourraient aussi travailler sur leur intimité pour améliorer leur satisfaction amoureuse.

«Intimité» n’est pas synonyme de sexe. On parle ici de moments partagés à deux.

«C’est s’asseoir plus près l’un de l’autre en regardant Netflix, c’est se tenir la main, s’embrasser, bonjour et au revoir, le message texte que nous nous envoyons pendant la pause du dîner. Ce sont tous des gestes qui peuvent mener à autre chose le soir, mais qu’on devrait ressentir constamment.»

En période pandémique, M. McFarlane devine que la Saint-Valentin sera célébrée de façon plus intime et plus tranquille cette année.

«C’est peut-être la première fois depuis très longtemps que nous serons simplement ensemble, que nous nous concentrerons sur notre couple. Peut-être que nous ne sortirons pas cette année, nous partagerons peut-être simplement un bon dîner préparé ensemble et nous parlerons de notre relation.»

Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour ceux qui n’aiment pas parler ou encore… qui se retrouvent au bord du précipice.

C’est d’ailleurs peut-être pourquoi un cabinet d’avocats du Tennessee, aux États-Unis, a décidé d’offrir une représentation gratuite en matière de divorce à un client pour la Saint-Valentin.

En règle générale, les célébrations discrètes devraient toutefois faire du bien aux couples, selon le thérapeute…

Surtout après une année aussi turbulente.

«La pandémie a eu beaucoup d’effets positifs. Par exemple, beaucoup de liaisons extraconjugales se sont terminées, non seulement parce qu’il faut de la proximité pour qu’elles fonctionnent, mais aussi parce que certains ont décidé, avec tout ce qui se passe, que ce n’était pas ce qui était important pour eux», a débuté l’homme de Moncton.

«D’autres se sont cependant dit: “j’ignore cela depuis trop longtemps et maintenant je vois que ça ne fonctionne pas pour moi.”»

Le stress engendré par la pandémie a eu des répercussions significatives sur certaines relations, il faut le dire.

Plusieurs ne sont pas sorties du bois non plus.

Cela dit, les conséquences sur la satisfaction conjugale seraient plus subtiles qu’on peut croire.

Dre Sophie Bergeron, professeure au département de psychologie à l’Université de Montréal, indique qu’une étude effectuée auprès d’une soixantaine de couples cohabitants a déterminé que les impacts étaient de petites tailles depuis mars dernier.

«La COVID, c’est comme avoir des enfants, c’est un stresseur. Ça va mettre à l’avant-plan ce qui allait déjà mal avant la pandémie (…) Pour les couples qui sont relativement stables, la COVID ne va pas changer ça. On y fait face comme on fait face à d’autres stresseurs comme une perte d’emploi ou l’infertilité.»

Pour la Saint-Valentin, la professeure encourage les couples à réserver une plage de temps au cours de la fin de semaine pour passer un moment spécial, soit en personne ou virtuellement.

«Le plus important, peu importe la façon dont on le fait, c’est de communiquer à l’autre personne qu’elle est précieuse pour nous. Peut-être qu’on l’a moins vu avec tout le stress de la dernière année ou qu’au contraire, on apprécie encore plus notre partenaire amoureux parce qu’on a vu comment cette personne a été extraordinaire pendant la pandémie. Peu importe, c’est le temps de se dire qu’on s’apprécie.»