Langues officielles: des commissaires bientôt nommés

Les commissaires responsables de la révision de la Loi sur les langues officielles et de l’examen sur l’apprentissage du français langue seconde devraient être nommés avant la fin du mois, avance Blaine Higgs.

C’est ce qu’a répondu le premier ministre au député libéral Benoît Bourque durant la période de questions, vendredi.

La révision, une obligation prévue dans la loi, doit être terminée avant la fin de l’année.

L’opposition officielle à Fredericton est inquiète parce que l’identité des commissaires et les détails de leur mandat n’ont pas encore été dévoilés.

La précédente révision de loi, il y a dix ans, avait duré deux ans, a rappelé M. Bourque.

Le député de Kent-Sud s’est dit particulièrement préoccupé par l’incapacité de M. Higgs à répondre de manière précise à ses questions à moins de onze mois de l’échéancier.

«Au fur et à mesure, nous déterminerons l’étendue du travail et la portée de l’examen selon les exigences prévues dans la loi», a répondu le premier ministre à la question du député concernant le mandat et les pouvoirs des commissaires.

«Il y a de quoi s’inquiéter», a réagi Benoît Bourque après la période de questions. «Il avait l’air de n’avoir aucune idée de quoi il parlait.»

«Il a démontré qu’il ne connaît pas les procédures et qu’il connaît très mal la révision de la Loi sur les langues officielles. Honnêtement, il a démontré qu’il s’en foutait.»

M. Bourque a tenté de savoir quelle sera l’étendue des pouvoirs des commissaires et s’ils seront libres de mener leurs travaux comme ils l’entendent.

Il a aussi demandé au premier ministre si les mémoires et les interventions présentées aux commissaires seront rendus publics.

«Nous allons suivre le processus comme il est décrit pour rendre le rapport disponible, pour que le processus suive ce qui est prévu. Je ne sais pas exactement ce que c’est, mais nous remplirons les conditions requises», s’est contenté de répondre M. Higgs.

En vertu de la Loi sur les langues officielles, c’est le premier ministre qui est responsable de son application. La loi prévoit seulement qu’une révision doit être complétée tous les dix ans, sans en préciser les modalités.

Blaine Higgs a annoncé à la mi-janvier son intention de nommer deux commissaires qui auront notamment la tâche de consulter le public et les intervenants clés.

Il a indiqué que ces consultations auront lieu derrière des portes closes, mais que le rapport des commissaires sera rendu public par la suite.

Il a aussi décidé d’ajouter à la révision un examen des difficultés qu’éprouvent les élèves anglophones à devenir des citoyens bilingues.

M. Higgs a été sévèrement critiqué pour cette décision par les libéraux et les verts ainsi que par la société civile acadienne parce que la Loi sur les langues officielles ne touche pas le système d’éducation.

Ils craignent notamment que l’examen sur l’apprentissage du français langue seconde se fasse au détriment de la révision de la loi qui garantit aux francophones le droit d’être servis dans leur langue par le gouvernement.