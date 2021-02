Les conseils d’amour de nos aînés

Tout le monde peut donner des conseils d’amour… nos amis, les thérapeutes, les professeurs, les chercheurs, même les auteurs de magazine. Il n’y a toutefois pas d’experts comme ceux qui l’ont vécu, le grand amour, pendant cinquante, soixante et même soixante-dix ans. Voici leurs partages.

Leurs conseils brillent par leur simplicité.

Il se résume à quelques lignes, voire quelques mots.

Lorsque Josée LeGresley, directrice des opérations au Complexe Rendez-Vous de Néguac, a demandé aux résidents quel était le secret de la longévité amoureuse, voici ce qu’ils ont répondu:

Pardonner. Faire l’amour. Se parler. Se regarder en face. Se dire la vérité. Passer du temps ensemble. Se dire des mots doux. Plaire à sa femme.

«C’était tellement spécial de voir ce qu’ils avaient à dire et d’apprendre à connaître leur histoire d’amour», a témoigné celle qui a pris l’initiative de partager les témoignages des aînés sur Facebook pour la Saint-Valentin.

«Ils en ont tellement à nous apprendre à travers leurs vécus. C’est vraiment nos plus grands enseignants.»

Sur la page Facebook du Complexe, on peut voir une vingtaine de résidents photographiés avec leurs précieux conseils.

Si certains ont voulu s’adresser aux jeunes couples, d’autres en ont profité pour déclarer leur amour.

Que je l’aime toujours, peut-on lire sur l’un des tableaux.

Il était le seul amour de ma vie, est écrit sur un autre.

«L’un de nos résidents a de la difficulté à s’ouvrir à nous, mais aussitôt que je lui ai parlé de sa femme, cette semaine, on dirait j’ai vu un éclat dans ses yeux», a raconté Mme LeGresley.

«Je l’aime encore… c’est tout ce qui est sorti de sa bouche.»

Saisie par l’émotion, la directrice raconte aussi qu’un des résidents a dû enterrer sa femme plus tôt cette semaine. Elle habitait aussi au Complexe.

L’homme en question a tout de même voulu livrer l’un de ses conseils.

«Il avait les funérailles de son épouse cette journée-là», précise l’infirmière de formation.

«Les mots touchent encore plus en sachant l’histoire derrière la photo.»

Sur la photo en question, un homme vêtu d’un complet gris et d’une cravate noire tient un tableau qui affiche: Love her and she will love you in return.

Aimez-la et elle vous aimera en retour.

D’autres conseils d’amour seraient à venir en fin de semaine sur la page Facebook du foyer.

Mme LeGresley s’étonne de constater que les témoignages des résidents ont déjà interpellé plus de 1000 personnes en date de vendredi.

«C’est tellement triste de voir ce qu’ils vivent présentement, le fait qu’ils ne peuvent pas avoir de rapprochement. Faire quelque chose de spécial comme ça, c’est le moins qu’on puisse faire.»

Les résidents du Complexe Rendez-vous seraient aussi heureux de savoir que leurs conseils ont fait écho à l’extérieur du foyer.

«Ça leur remonte le moral de voir à quel point ils sont populaires aujourd’hui», a ajouté la directrice en rigolant.