16 nouveaux cas de COVID-19 samedi, dont 12 dans un foyer de soins d’Edmundston

La Santé publique signale 16 nouveaux cas de COVID-19 vendredi, la plupart dans la région d’Edmundston.

Il y a 15 cas dans la zone 4 (région d’Edmundston) et un cas dans la zone 1 (région de Moncton).

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1398. Depuis vendredi, 12 personnes se sont rétablies, pour un total de 1215 rétablissements. Il y a eu 22 décès, et 160 cas demeurent actifs. Sept patients sont hospitalisés, dont trois à l’unité des soins intensifs. Vendredi, 1014 tests ont été effectués, ce qui porte le nombre total à 216 893.

Le dépistage de suivi au Manoir Belle Vue, foyer de soins à Edmundston, a décelé 12 nouveaux cas de COVID-19. Les cas sont compris dans le nombre total de cas pour samedi dans la zone 4 et comprend six résidents et six employés et travailleurs de soutien. Un autre dépistage de masse aura lieu plus tard cette semaine.

«Même si le jour de la Famille a l’air différent cette année, assurez-vous de prendre du temps pour vos proches, a déclaré la Dre Jennifer Russel, médecin-hygiéniste en chef. FaceTime, un courriel ou un simple texte peut faire toute une différence. Compte tenu du beau temps cet hiver, j’encourage tout le monde à sortir tout en observant les mesures de Santé publique et à goûter à l’air frais.»

La zone 4 reste en phase rouge. Toutes les autres zones demeurent en phase orange.

En Nouvelle-Écosse

Deux nouveaux cas se sont ajoutés en Nouvelle-Écosse, ont indiqué les autorités.

Ce nouveau bilan porte à 10 le nombre de cas actifs dans la province.

Les deux cas sont liés à un voyage à l’extérieur du Canada atlantique. Un cas se trouve dans le secteur du nord et l’autre cas dans le secteur de l’ouest.

Une personne demeure hospitalisée aux soins intensifs.