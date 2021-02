COVID-19: quatre employés de la GRC placés en confinement préventif

Trois membres du Service régional de Codiac de la GRC et un gardien de prison sont actuellement en confinement à titre préventif après avoir été en contact avec un homme qui avait obtenu un résultat positif à un test de COVID-19.

Le 12 février, des policiers ont été informés d’un incident impliquant un homme en état d’ivresse à Moncton. Les policiers se sont rendus sur les lieux et portaient tous un couvre-visage. L’homme a été arrêté, puis transporté au Détachement de Codiac où il a été placé en cellule. C’est alors que les policiers ont appris que l’homme avait récemment été déclaré positif à la suite d’un test de COVID-19.

Des mesures de prévention ont immédiatement été prises afin de limiter les contacts et de réduire les risques de propagation. Le matériel a été minutieusement nettoyé et désinfecté, et les membres concernés ont été placés en confinement préventif.