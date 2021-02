COVID-19: une famille craint pour la santé mentale de son fils adulte atteint d’autisme

Si les mesures mises en place par le gouvernement provincial ont permis de limiter le nombre de cas de COVID-19, Bernice Mallet, de Le Goulet, craint l’impact de ces règlements sur la santé mentale de son fils adulte atteint d’une forme sévère d’autisme.

Jonathan Mallet, âgé de 34 ans, habite aux Résidences Line Ferguson, à Tracadie. Cette résidence est l’une des seules de la province pour les hommes adultes atteints du Trouble du spectre de l’autisme. Soyons clairs, Mme Mallet est très reconnaissante envers le personnel des Résidences Line Ferguson et des soins offerts à son fils.

Sa frustration est plutôt dirigée vers le ministère provincial du Développement social qui interdit les visites dans les résidences spécialisées lorsqu’une zone se trouve en phase orange ou en phase rouge.

Ce n’est pas la première fois que la famille Mallet vit une séparation en raison de la pandémie, mais le retour en phase jaune en 2020 leur avait permis un peu de normalité. Jonathan pouvait de nouveau rentrer chez lui les week-ends et lors d’autres occasions spéciales.

n’a plus vu son fils depuis que la Santé publique a recommandé au début de 2021 que la zone 6 (Bathurst-Péninsule acadienne), malgré le faible nombre de cas, retourne en phase orange.

«Jonathan est quand même très sociable. Depuis qu’il est petit, il aime être avec le monde et il est attaché à sa famille. On a toujours voulu qu’il ait la vie la plus normale possible. Ce n’est pas normal de ne pas pouvoir voir sa famille. On dit qu’on a le droit d’avoir une bulle de dix personnes, mais il nous manque quelqu’un dans la nôtre.»

La famille Mallet limite aussi les contacts par téléphone et par d’autres moyens technologiques avec Jonathan, car cela a souvent pour conséquence d’augmenter son niveau de frustration.

«On ne peut pas vraiment lui parler au téléphone, car dès qu’il entend nos voix, pour lui, c’est qu’on vient le chercher et qu’on s’en va au Ti-Goulet.»

Puisqu’il ne peut plus passer les week-ends avec sa famille, son état de santé mentale aurait été grandement affecté. Selon sa mère, on a augmenté sa dose de médicaments.

Elle demande au gouvernement provincial de prévoir un plan pour permettre aux familles de désigner une personne pouvant rendre visite à un proche.

«Les résidents sont autistes, mais ils ont des sentiments et des familles. On a travaillé toute notre vie pour que Jonathan soit intégré. Les gens peuvent aller au gym et au restaurant, mais nous ne pouvons pas avoir Jonathan dans notre bulle. Ces personnes n’ont pas la parole, donc c’est nous qui devons nous battre pour qu’ils se fassent entendre.»

Daniel Gautreau, directeur des Résidences Line Ferguson, dit éprouver beaucoup de sympathie pour les parents, cependant la direction est prise entre l’arbre et l’écorce. Les règlements concernant les visites relèvent du gouvernement provincial et il est tenu de les respecter.

«Si un de nos résidents devait s’isoler dans sa chambre à cause d’une contagion, ce serait excessivement difficile. On est très prudent et on suit les consignes. C’est difficile pour les résidents. On a essayé d’en parler avec le ministère du Développement social, mais ils sont conscients de l’envers de la médaille. On ne peut déroger des règlements du gouvernement et c’est difficile de faire autrement.»