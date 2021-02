Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love reçoit 243 886$ du fédéral

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love pourra poursuivre son mandat de sensibilisation aux enjeux de la communauté LGBTQ2 auprès de la population, et ce, grâce à une importante subvention du gouvernement fédéral.

L’organisme, basé à Caraquet, a reçu 243 886$ dans le cadre du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2, a annoncé Serge Cormier, député fédéral d’Acadie-Bathurst.

Avec cet argent, le Rendez-vous de la fierté Acadie Love poursuivra son travail afin de donner plus de visibilité et de légitimité aux groupes œuvrant au sein des communautés LGBTQ2. Ces groupes pourront organiser des festivals d’été, des conférences et des ateliers dans les communautés rurales francophones du Nouveau-Brunswick.

«C’est avec gratitude que nous avons appris la nouvelle que notre organisme est un des 75 organismes sélectionnés à travers le Canada afin de développer et réunir les forces ayant à cœur l’intégration des communautés LGBTQ2+. Cette contribution arrive alors que nous entamons notre cinquième année d’existence et que nous voulons élargir nos actions dans les communautés rurales du Nouveau-Brunswick», explique Maryse Chapdelaine, présidente du Rendez-vous de la fierté Acadie Love.

Le premier Rendez-vous Acadie Love a eu lieu en 2017 à Caraquet.