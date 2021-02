150 000$ pour adapter les hôpitaux de la Péninsule à la COVID-19

La première bonne nouvelle? Jusqu’à maintenant, les hôpitaux de la Péninsule acadienne ont été épargnés de cas de COVID-19. La deuxième bonne nouvelle? Les trois établissements de la région vont maintenant recevoir un don de 50 000$ chacun de la Fondation de l’Association médicale canadienne pour poursuivre leur adaptation aux mesures exigées dans la lutte contre cette maladie.

Au cours de la dernière année, plusieurs changements ont été faits à l’intérieur des établissements hospitaliers de la Péninsule acadienne afin de continuer à offrir des soins de santé en sécurité en cette période de pandémie, mais les points d’entrée ont toujours représenté un défi.

L’argent doit permettre aux trois établissements de la Péninsule acadienne, situés à Caraquet, à Lamèque et à Tracadie, d’installer des portes automatiques qui permettront d’éviter des contacts ainsi que des abris à l’extérieur pour protéger les patients et les visiteurs contre les intempéries.

La Fondation de l’Association médicale canadienne a annoncé la création du Fonds COVID-19 d’aide aux hôpitaux communautaires dans le cadre de son engagement pour atténuer les effets de la crise sanitaire.

Ce fonds de 5 millions $ aide des hôpitaux de moins de 100 lits partout au Canada à s’adapter à la crise par des activités, de l’équipement et des formations visant à améliorer le bien-être du personnel, l’accès aux soins et la préparation aux prochaines pandémies. – AN