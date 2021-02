COVID-19: l’objectif est de vacciner toutes les personnes à risque d’ici la fin mars au N.-B.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick souhaite que les personnes qui présentent un risque plus élevé de conséquences graves de la COVID-19 et ceux qui sont plus susceptibles de transmettre le virus puissent être vaccinées d’ici la fin mars.

Le gouvernement a précisé ses attentes à la lumière de l’annonce du fédéral en début de semaine qui se prépare à une livraison accrue dès cette semaine de vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna à l’échelle du pays.

Le Nouveau-Brunswick devrait recevoir 8190 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech cette semaine et 9360 doses les semaines suivantes, et ce jusqu’au 4 avril. Le nombre prévu du vaccin de Moderna contre la COVID-19 se chiffre quant à lui à 2400 doses devant être livrées à la province entre le 22 et le 28 février.

Au total, le Nouveau-Brunswick devrait recevoir plus de 64 000 doses de Pfizer-BioNTech d’ici avril.

Le gouvernement espère ainsi compléter sa campagne de vaccination auprès des personnes à risque qui sont constituées des résidents et du personnel des foyers de soins de longue durée, des gens âgés de 70 ans et plus, des travailleurs de la santé de première ligne et des adultes des communautés autochtones.

«Bien que les vaccins constituent un outil important pour lutter contre ce virus, nous en sommes encore au début du processus. Pour nous donner le temps d’en arriver à une vaccination de masse, il faut continuer à respecter les consignes de la Santé publique et le niveau d’alerte de la région dans laquelle nous vivons», a déclaré mardi lors d’une mêlée de presse la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Selon elle, le nouveau calendrier de livraison des vaccins destinés au Nouveau-Brunswick devrait permettre la réalisation du plan de vaccination des quelque 61 000 personnes à risque qui résident dans la province.

«Si la livraison se fait comme l’a prévu le gouvernement fédéral, on devrait se rapprocher de la cible de vaccination des résidents de foyers de soins qui est espérée pour la fin du mois de mars», a précisé Dorothy Shephard, tout en affirmant que l’exercice pourrait quand même se poursuivre en avril.

Sur un total de 27 000 travailleurs de la santé, 12 040 ont reçu une première dose du vaccin a indiqué la ministre Shephard. Quant aux 11 000 résidents de foyers de soins de longue durée, 3013 d’entre eux ont également reçu au moins une dose du vaccin.

Quant à la distribution des vaccins à travers la province, la ministre de la Santé a fait savoir qu’elle sera effectuée en fonction des groupes prioritaires et des foyers de soins de longue durée qui auront été ciblés, tout en tenant compte du nombre de doses qui aura été reçu au Nouveau-Brunswick.

Après un ralentissement d’environ un mois dans la distribution des vaccins, la société Pfizer Canada a assuré que le rythme va rapidement s’accélérer dès cette semaine.

La COVID-19 au N.-B. en chiffres*:

Nombre de cas actif: 130

Décès liés à la COVID-19: 24

Nombre total de cas: 1404

Nombre de cas rétablis: 1249

Cas hospitalisés: 6

Nombre total de doses de vaccin administrées: 21 182

Nombre de doses de vaccin reçues: 26 825

* En date du 16 février 2021