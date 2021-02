LLO: certains députés semblent avoir des problèmes de compréhension

Un député se demande si les législateurs ont besoin de plus de formation sur les langues officielles après avoir entendu les questions posées à la commissaire Shirley MacLean par certains de ses collègues.

Le libéral Jean-Claude D’Amours a fait ce commentaire lors du passage de la commissaire aux langues officielles devant un comité de l’Assemblée législative, mardi.

«On dirait qu’il y a une grande difficulté à comprendre les responsabilités envers la constitution et aussi la question du bilinguisme versus la question des langues officielles», a-t-il dit.

«Ça me rend énormément perplexe, je dois vous l’avouer, parce que j’avais l’impression que l’ensemble des parlementaires à l’Assemblée législative comprenait chacun des éléments que j’ai mentionnés», a-t-il déploré.

Mme MacLean comparaissait devant le comité pour répondre aux interrogations des élus au sujet de son rapport annuel 2019-2020 qui a été publié en décembre.

La commissaire s’est notamment fait poser plusieurs questions sur des sujets qui ne sont pas de son ressort par la députée Michelle Conroy de l’Alliance des gens et par la députée progressiste-conservatrice Sherry Wilson.

Mme Conroy a entre autres demandé à Mme MacLean de lui expliquer ce que fait le commissariat pour s’assurer que les anglophones unilingues ne sont pas désavantagés lors du processus d’embauche dans les services publics.

La députée a affirmé qu’à l’Hôpital de Miramichi, où elle a travaillé durant dix ans, tout le personnel de première ligne doit être bilingue, ce qui empêcherait les anglophones unilingues d’y occuper un emploi.

«Ce qui se produit, c’est que les gens sont dans les mauvais emplois. Ils sont embauchés selon la langue et pas selon leurs compétences. Qui s’occupe de ça si ce n’est pas la commissaire aux langues officielles? Qui s’assure que les embauches sont faites équitablement?»

Shirley MacLean a expliqué à Mme Conroy que la Loi sur les langues officielles n’a pas pour but de garantir à tout le monde un emploi dans les services publics, mais d’assurer que les citoyens sont servis dans la langue officielle de leur choix par les institutions gouvernementales.

«Nous ne sommes pas responsables des embauches au gouvernement et tous les employés du gouvernement ne sont pas tenus d’être bilingues, mais le gouvernement est tenu de s’assurer qu’il y a suffisamment d’employés en place qui sont en mesure de fournir des services gouvernementaux dans la langue de choix des gens», a confié la commissaire.

Michelle Conroy a aussi rappelé la proposition de l’Alliance des gens de «fusionner les écoles et que tout le monde apprenne les deux langues dès le départ.»

Elle a demandé par la suite à Mme MacLean de lui expliquer pourquoi les élèves anglophones (qui ne sont pas des ayants droit) ne peuvent pas fréquenter les écoles francophones.

La commissaire a rappelé à la députée que la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que les deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick ont droit à «des institutions d’enseignements distinctes».

«C’est un droit constitutionnel», a-t-elle dit.

La députée progressiste-conservatrice Sherry Wilson a souligné quant à elle à Shirley MacLean l’importance d’améliorer le taux de bilinguisme chez les anglophones pour que ceux-ci cessent de perdre leurs emplois ou d’être écartés pour des promotions parce qu’ils ne parlent pas français.

«Je me demande quel devrait être, selon vous, votre rôle pour résoudre ces problèmes dans le Nouveau-Brunswick anglophone. Ou peut-être que vous ne pensez pas du tout que c’est votre rôle?»

Mme MacLean a souligné à Mme Wilson que la Loi sur les langues officielles ne s’occupe ni du bilinguisme individuel ni du système d’éducation.

Elle a toutefois indiqué que la loi lui permet de faire la promotion des deux langues officielles, et donc, la promotion du bilinguisme.

«Si l’on m’en donne la permission, je n’hésiterai pas à faire la promotion du bilinguisme dans les écoles», a-t-elle déclaré.

«Nous comprenons la loi»

Après avoir entendu les commentaires de Jean-Claude D’Amours, Sherry Wilson s’est défendu de ne pas bien saisir le rôle de la Loi sur les langues officielles.

«Nous comprenons la loi. Nous l’avons lue. Je l’ai lue à quelques reprises et je la comprends. Mais je pense qu’à l’avenir, afin de trouver des solutions, nous devons tous travailler ensemble.»

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, a elle aussi déploré l’incompréhension qui semble régner chez certains députés en ce qui concerne la Loi sur les langues officielles et le rôle et le mandat de la commissaire.

«On entend même ici des questions qui sont relatives à l’éducation, or on sait que ce n’est pas la responsabilité de la Loi sur les langues officielles. Il y a toujours de la confusion par rapport au mandat de la loi et l’apprentissage du français qui relève de l’éducation. On vous revient constamment avec des questions là-dessus», a commenté Mme Thériault.

À son avis, la décision du premier ministre Blaine Higgs d’ajouter un examen de l’apprentissage du français langue seconde à la révision de la Loi sur les langues officielles contribue à cette confusion.

M. Higgs a promis la semaine dernière de nommer les deux commissaires responsables de la révision et de cet examen avant la fin du mois.

Selon la loi, la révision doit être terminée au plus tard le 31 décembre. Le dernier exercice du genre, il y a dix ans, avait duré 24 mois.