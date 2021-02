Affaire de drogue: la poursuite contre Jesse Logue s’effondrera-t-elle?

La défense d’un homme du nom de Jesse Todd Logue jette le doute sur des preuves recueillies par surveillance policière lors d’une enquête sur le trafic de drogue. Trois policiers qui y ont participé sont accusés d’avoir détruit des preuves.

Jesse Todd Logue, de Moncton, avait 26 ans lorsqu’il a été arrêté le 28 août 2019.

Des membres de la GRC l’ont trouvé en possession de méthamphétamine et d’armes prohibées lorsqu’ils ont exécuté un mandat de perquisition dans une demeure.

Cette arrestation a pris place à la fin d’une enquête de plusieurs mois menée par trois districts de la GRC avec l’aide de la police municipale de Fredericton et de celle de Woodstock. Les policiers ont notamment fait usage d’écoute électronique et de surveillance.

Jesse Todd Logue avait déjà choisi de subir un procès devant juge et jury pour diverses accusations de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic et de possession illégale d’armes prohibées.

Mercredi matin, il a toutefois opté pour un procès devant juge seul.

Son avocat, Nathan Gorham, a l’intention de remettre en question l’admissibilité du mandat de perquisition qui a mené à l’arrestation de son client ainsi que celle de la surveillance électronique utilisée dans l’enquête.

Il a expliqué au juge Darrell J. Stephenson que les communications interceptées posaient potentiellement atteinte aux droits de son client en vertu de la section 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Le mandat de perquisition qui a mené à l’arrestation de M. Logue pourrait être affecté à son tour, puisque ce mandat a été exécuté en raison des informations recueillies par la police lors de la surveillance.

«Les choses sont un peu plus compliquées parce que trois des policiers qui étaient impliqués dans la surveillance de M. Logue ont été accusés d’entrave à la justice pour leur rôle (…) d’avoir possiblement détruit une partie des preuves (recueillies par) surveillance», a expliqué l’avocat au juge.

Les trois policiers accusés sont le caporal Mathieu Potvin, âgé de 32 ans, le gendarme Éric Pichette, âgé de 39 ans, et le gendarme Graham Bourque, âgé de 36 ans. Ils doivent comparaître en cour provinciale le mois prochain.

Nathan Gorham n’a pas précisé si les actes allégués de ces trois policiers sont le motif principal de sa contestation en vertu de la Charte.

La question de la solidité des preuves sera testée par un tribunal dans les mois à venir. Mais si le mandat de perquisition s’effondre, les accusations pourraient aussi être rejetées.

Le procureur Christian Girouard-Leclerc y a fait allusion alors que les avocats et le juge tentaient de s’entendre sur les prochaines étapes du processus. Il a suggéré d’attendre le résultat de la contestation des preuves avant de prévoir une conférence pour tenter de résoudre l’affaire à l’amiable.

«Si le tribunal rejette tout, il n’y aura plus de poursuite», a-t-il fait remarquer.