Des agents municipaux en uniforme patrouilleront le centre-ville de Moncton

La Ville de Moncton embauchera bientôt huit nouveaux agents communautaires qui seront chargés de faire respecter les arrêtés municipaux, mais aussi d’améliorer la sécurité du centre-ville.

Cette nouvelle équipe travaillera sur le terrain sept jours sur sept, 20 heures sur 24 et aura pour mission d’«assurer une présence visible en uniforme, de participer à des patrouilles préventives et d’appliquer de manière ciblée les règlements municipaux», a-t-on appris lundi sur lors d’une présentation devant le conseil municipal.

Ces agents ne seront pas armés et ne pourront pas appliquer la loi provinciale ou pénale. Ils seront équipés de véhicules, de radios et de gilets pare-balles.

«Nous voulons qu’ils soient des ambassadeurs de la ville, c’est-à-dire pas seulement répondre aux appels, mais aussi prévenir, discuter et découvrir quels sont les problèmes», décrit le chef pompier Conrad Landry, qui dirige aussi les agents des arrêtés municipaux.

«Tous ces agents devront avoir suivi des cours en services policiers et réussir les tests d’aptitudes physiques essentielles. Ils devront avoir reçu une formation en premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire, en sécurité ainsi qu’en intervention sans violence en situation de crise.»

De nombreuses plaintes

Au cours des derniers mois, Moncton a expérimenté divers moyens pour traiter de nombreuses plaintes de résidents et de commerces concernant l’itinérance, la drogue et la criminalité, y compris le jumelage d’agents de la GRC avec des employés municipaux pour patrouiller dans le centre-ville, l’ajout de caméras, l’affichage d’un code de vie ou l’embauche d’agents de sécurité.

«Nous modernisons notre approche dans l’exécution des arrêtés, nous souhaitons que ces nouveaux agents communautaires soient, pour les résidents et les propriétaires de commerces et d’entreprises, des ressources présentes et fiables», a indiqué la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

Une enveloppe supplémentaire de 200 000$ a été approuvée dans le budget 2021 de la municipalité pour la mise sur pied du programme.

En parallèle, Moncton supprimera huit postes de commissionnaires affectés au stationnement sur rue et deux postes de commissionnaires affectés au stationnement sur rue interdit, la nuit, pendant l’hiver.

Leurs remplaçants devraient commencer leurs patrouilles à partir de la mi-avril. Actuellement, la municipalité ne dispose pas d’agents pour répondre aux appels en soirée ou pendant la fin de semaine. Ce sont alors les gendarmes du service régional Codiac qui interviennent en cas de plaintes liées à la mendicité notamment, bien que l’application des arrêtés municipaux ne fasse pas partie de leurs prérogatives.

Attendre avant de changer

Seuls les conseillers Hicks, Butler et Pellerin ont voté contre la résolution. Bryan Butler s’est opposé à l’initiative, notant qu’elle consiste à confier davantage de missions à moins de personnel.

«Les contraventions de stationnement sont un gros revenu pour la Ville. Est-ce que ces personnes très qualifiées donneront aussi des amendes de stationnements?» Il s’agira bien d’une des tâches de cette nouvelle équipe, confirme Conrad Landry.

Alors que le gouvernement provincial se penche sur une éventuelle révision de Loi sur la police, la Ville de Moncton aimerait que la législation du Nouveau-Brunswick soit modifiée pour créer un statut d’«agents de sécurité communautaires» qui auraient l’autorité de faire appliquer certaines lois provinciales et plus des arrêtés municipaux.

«Ça nous permettrait par exemple d’intervenir si quelqu’un se stationne devant une borne-fontaine, ce qui est interdit par la loi sur les véhicules à moteur. Nous pourrions aussi traiter des situations comme l’intoxication publique», précise M. Landry.

Face à cela, le conseiller Butler estime que la municipalité devrait attendre que la Loi sur la police soit revue avant de changer son approche.