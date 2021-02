Irving Oil: non à une augmentation temporaire des prix

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a rejeté la demande de hausse immédiate et temporaire des prix de gros de produits pétroliers d’Irving Oil. Elle juge que l’entreprise n’en a pas démontré l’urgence.

Il y avait en jeu un ajout provisoire de 3,5 cents/litre pour les marges maximales de vente en gros du carburant (essence et diesel) et du mazout domestique (pour le chauffage).

La compagnie a souhaité par ce moyen améliorer ses recettes en attendant les résultats d’une autre requête à laquelle la Commission de l’énergie et des services publics (CESPNB) donnera une réponse fin avril.

Irving Oil veut augmenter indéfiniment la marge maximale de vente en gros de carburant (essence et diesel) de 6,51 cents/litre à 10,64 cents/litre. Elle réclame aussi une augmentation de la marge maximale de vente en gros du mazout domestique de 5,5 cents/litre à 9,63 cents/litre.

Le prix de gros est celui que paye le détaillant au fournisseur, avant de vendre le produit au consommateur final (l’automobiliste par exemple).

Irving Oil invoque deux raisons principales pour justifier sa demande: une croissance de ses charges liée notamment aux réglementations environnementales et la baisse de la demande de pétrole, aggravée par la pandémie.

Plusieurs organismes s’opposent à la demande de l’entreprise, notamment le regroupement pour la justice sociale Grassroots NB.

Victoire des associations

«Je suis très satisfait de la décision de la CESPNB, qui est dans l’intérêt de la population», s’est réjoui son porte-parole francophone, Antoine Zboralski à propos du refus de l’augmentation d’urgence des prix de carburant.

Le militant pense que cette mesure aurait eu des conséquences injustes pour les Néo-Brunswickois en difficulté financière, d’autant plus pour ceux qui doivent se chauffer au mazout pendant l’hiver.

«Irving Oil se fait déjà beaucoup d’argent, notamment grâce à ses filiales dans les paradis fiscaux», avance-t-il.

Grâce à cette nouvelle, M. Zboralski se dit encouragé à poursuivre les débats à propos de l’augmentation indéfinie des prix de la compagnie.

«Le système de prise de décision est biaisé en faveur de l’industrie», regrette-t-il néanmoins en évoquant notamment les nombreuses preuves confidentielles de la compagnie pétrolière.

Au début de février, la CESPNB a reconnu que les coûts pour le transport maritime et les terminaux ainsi que les fonds de roulement et les comptes débiteurs étaient des informations accessibles seulement à son conseil d’administration et à son personnel, ainsi qu’à l’avocate de l’intérêt du public, Heather Black, selon CBC.

«Irving Oil a plus ou moins le monopole dans le secteur des carburants au Nouveau-Brunswick, ajoute le coordinateur provincial du Front commun pour la justice sociale, Abram Lutes. Il faut une législation unique pour réguler cette situation.»

Le militant estime aussi quand même que le refus par la CESPNB d’augmenter d’urgence les prix de l’entreprise est une petite victoire, qui lui donne un peu d’espoir. Comme M. Zboralski, il invite les Néo-Brunswickois à se faire entendre par la commission en séance publique le 20 avril.