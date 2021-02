Les négociations syndicales avec les employés d’hôpitaux sont dans l’impasse

Les négociations entre le gouvernement et un syndicat qui représente des milliers d’employés du système de santé du Nouveau-Brunswick sont au point mort après une rencontre qui a pris fin de façon étrange mardi.

Les négociations n’ont pas abouti entre le gouvernement et la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représente des employés d’hôpitaux.

Selon Joseph Lanteigne, vice-président de la section locale 1252 du SCFP pour la région Chaleur, le syndicat avait fait des propositions à l’employeur mardi avant-midi et attendait une réponse de la négociatrice du gouvernement.

«Elle a répondu qu’elle allait revenir en après-midi, à 13h, pour discuter. Mais à 13h, c’est le conciliateur qui nous a avisés que l’employeur ne pouvait pas se présenter à la table», explique Joseph Lanteigne.

Il qualifie cela d’affront et estime que le syndicat «perd son temps» à tenter de négocier avec le gouvernement.

Il affirme que les discussions tournaient autour du salaire, de la rétention et du recrutement.

«Les employés sont tous à bout de souffle, on travaille à 125%. On n’a pas de personnel, et au niveau du recrutement, on perd des employés qui quittent la province pour avoir de meilleurs salaires», déplore-t-il.

Le gouvernement Higgs cherche de son côté à ce que les syndicats acceptent un gel des salaires pour un an.

Jennifer Vienneau, porte-parole du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, affirme cependant que ce n’est pas le gouvernement qui a pris la décision de quitter la table de négociations.

«L’employeur et le syndicat ont rencontré un conciliateur (mardi). Le syndicat recherchait une offre salariale plus élevée que celle offerte par l’employeur. Le syndicat a mis fin à la conciliation et a informé l’employeur qu’il présenterait une demande pour la prochaine étape du processus, qui serait une commission de conciliation», écrit-elle par courriel.

Norma Robinson, présidente provinciale de la section locale 1252, dément à son tour cette version des faits.

Elle explique que la section 1252 n’a pas donné son accord à l’idée d’une commission de conciliation, puisque cette étape du processus ne fait qu’émettre des recommandations qui ne sont pas contraignantes sur le plan juridique.

Selon elle, après avoir constaté que l’employeur n’était pas à la table de négociations, le syndicat a simplement demandé au conciliateur Rick Merrill de rédiger son rapport sur l’état des négociations.

Il doit ensuite remettre son rapport au ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

«(Une commission de conciliation), ce ne serait pas quelque chose qu’on voudrait, mais c’est la décision du ministre», dit Norma Robinson.

Le ministre Trevor Holder a fourni un commentaire sur l’impasse dans les négociations mercredi, lors d’une conférence virtuelle.

«Je ne vais pas entrer dans les négociations qui sont en cours, mais évidemment, nous voulons toujours nous assurer de régler ce genre de négociations collectives le plus rapidement possible parce qu’à la fin de la journée, nous n’avons pas besoin d’un fardeau supplémentaire sur notre système de santé en plein dans cette situation avec la COVID. Je pense qu’il est trop tôt pour dire quoi que ce soit d’autre là-dessus. Les négociations se poursuivent.»

Encore loin de la grève

Même si les négociations sont au point mort, il reste plusieurs étapes à franchir avant que les employés du système de santé puissent faire un vote de grève.

Le conciliateur doit d’abord remettre son rapport au ministre d’ici un mois. Celui-ci aura alors trente jours pour l’examiner, selon Joseph Lanteigne.

Joseph Lanteigne affirme tout de même qu’un vote de grève pourrait devenir nécessaire.

«La grève n’est pas pour demain, mais c’est une éventualité. Les membres pourraient voter au cours des prochains mois.»

Une autre section du SCFP qui représente plusieurs employés de la voirie et des parcs provinciaux a déjà formulé une demande à la Commission du travail et de l’emploi pour pouvoir tenir un vote en ligne, puisqu’il serait difficile de tenir un vote de grève en pleine pandémie. Cette décision est attendue dans les prochains mois.