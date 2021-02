Zenabis vendue: pas d’inquiétudes au Restigouche

Le producteur de cannabis Zenabis, qui possède notamment une usine à Atholville dans le Restigouche, pourrait bientôt être absorbé par l’un de ses compétiteurs canadiens, HEXO Corp.

Les deux entreprises ont confirmé cette intention mardi par le biais d’une annonce conjointe.

HEXO, dont le siège social est situé à Ottawa, entend acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Zenabis pour un montant estimé à 235 millions $. L’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de HEXO et par celui de Zenabis. Pour que celle-ci ait lieu toutefois, elle doit également recevoir l’aval des deux tiers des actionnaires de Zenabis.

À la suite de l’annonce de mardi, les deux entreprises ont vu leurs actions clôturer à la hausse sur les marchés boursiers.

Par le biais de communiqué, le PDG et cofondateur de HEXO, Sébastien St-Louis, s’est dit emballé par cette entente.

«Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe Zenabis dans la famille HEXO. Zenabis a établi des relations incroyables, et ils partagent la vision de HEXO de faire vivre des expériences exceptionnelles de cannabis de marque aux adultes du Canada et d’ailleurs. La stratégie de croissance de HEXO prévoit le développement de notre présence au niveau mondial, et cette acquisition est un pas important dans cette direction», a-t-il déclaré.

HEXO veut effectivement se servir de l’expertise internationale acquise par Zenabis au fil des ans afin d’accentuer sa présence sur le marché européen du cannabis médical.

L’ajout de Zenabis dans son giron consolidera aussi sa position au pays. L’entreprise deviendrait du coup l’un des trois premiers producteurs autorisés en termes de ventes combinées de cannabis à des fins récréatives au Canada. C’est que Zenabis représente une capacité de production d’environ 111 200 kg de cannabis par an grâce à ses deux installations intérieures (totalisant environ 635 000 pieds carrés) et sa serre de 2,1 millions de pieds carrés.

Du côté de Zenabis, on voit également cette acquisition d’un bon œil.

«Je crois que cette opération est bénéfique pour nos actionnaires, nos clients et nos employés. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour mener à bien cette opération», a indiqué Shai Altman, PDG de Zenabis.

HEXO possède pour sa part 2 000 000 pieds carrés d’installations en Ontario et au Québec. Elle s’est également implantée en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro.

Pas de craintes

La principale usine de Zenabis se trouve à Atholville, dans le Restigouche. Le maire de l’endroit, Michel Soucy, a appris la nouvelle ce matin par le biais des énoncés des deux compagnies.

«C’est une surprise pour moi d’apprendre cette transaction, quoique l’on sait que les compagnies de cette envergure sont toujours à la recherche de façon pour consolider leur position sur les marchés, pour agrandir leur part du gâteau de cette industrie. Ce genre d’achat n’est donc pas surprenant en soi», estime le maire qui ne montre pas de signe particulier d’inquiétude pour le destin de l’usine de sa municipalité de la voir passer ainsi à un compétiteur.

«On a déjà vécu des situations similaires par le passé avec notre moulin de pâte (AV Cell) qui a connu différents propriétaires et l’usine est toujours en fonction aujourd’hui. L’important, c’est que nous avons ici une usine haut de gamme de production de cannabis, une usine qui fonctionne bien et qui fournit un produit de qualité en grande quantité. Je crois que HEXO a vu ce potentiel et que c’est son objectif de continuer dans cette voie, dû, moins on le souhaite», souligne M. Soucy.

Ce dernier n’a pas encore discuté avec les propriétaires de HEXO, mais se dit très disposé à le faire et à les rencontrer lors de leur prochain passage dans la région.

«Ça demeure une décision d’affaires, et on ne veut pas s’immiscer là-dedans. Mais notre porte est toujours ouverte et c’est certain qu’on veut travailler afin non seulement de faire prospérer cette usine sur notre territoire, mais continuer de la voir grandir», souligne M. Soucy.

Le projet de Zenabis au Restigouche remonte à 2014. L’usine d’Atholville a reçu sa licence de production trois ans plus tard, en 2017. Au plus fort, elle comptait quelque 450 employés. En raison de la situation actuelle du marché canadien du cannabis – qui se retrouvent en surproduction –, ce nombre a été revu à la baisse si bien que l’usine n’emploie maintenant qu’environ 250 personnes.