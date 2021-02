COVID-19: le gouvernement revoit sa stratégie de vaccination; Edmundston en orange à minuit

Le gouvernement provincial révise sa stratégie de vaccination en raison du spectre des nouveaux variants de la COVID-19.

Au lieu de donner deux doses de vaccin à toutes les personnes jugées prioritaires avant de passer à un autre groupe, le gouvernement va donner une seule dose de vaccin au plus grand nombre de personnes possible.

La médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a toutefois indiqué, jeudi, que la deuxième dose sera donnée dans une période de moins de 90 jours.

Ainsi, la prochaine phase de vaccination – probablement en avril – ciblera les personnes âgées de plus de 70 ans et les jeunes adultes aux prises avec des problèmes de santé chroniques ou complexes. Les policiers et les pompiers feront aussi partie des personnes jugées prioritaires dans le cadre de cette nouvelle phase.

«Ce n’est pas une approche parfaite, mais nous devons agir pour permettra à plus de personnes de la province de combattre le coronavirus».

Par ailleurs, la zone 4 (Madawaska/Victoria) passera de la phase rouge de rétablissement à la phase orange dans la nuit de jeudi à vendredi.

La Santé publique a de plus annoncé quatre nouveaux cas, jeudi, tous dans la zone 4 (Madawaska/Victoria).

Il y a maintenant 111 cas actifs dans la province, en baisse de sept par rapport à mercredi et de 50 par rapport à une semaine.

Cinq personnes sont hospitalisée, dont une est aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs n’a pas été aussi peu élevé au N.-B. depuis le 6 janvier.

– Plus de détails à venir