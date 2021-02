Expulsée de l’Hôpital de Moncton parce qu’elle tenait la main de son mari

Une femme de Riverview réclame des excuses après que sa mère eût été expulsée d’un hôpital par des agents de sécurité parce qu’elle tenait la main de son mari.

Kim Crevatin affirme que son père, Kendyl Terris, est à l’Hôpital de Moncton en attendant qu’une place se libère pour lui dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée.

L’homme, atteint d’Alzheimer, y a été transféré en juillet par le centre de soins qui l’hébergeait depuis novembre 2019, parce que son état s’était considérablement détérioré et qu’il nécessitait davantage de suivi.

«Lorsque nous avons commencé à lui rendre visite, mon père était à l’unité familiale au troisième étage, où les membres de la famille pouvaient aller le voir, un à la fois», a déclaré Mme Crevatin en entrevue mercredi.

«On pouvait s’asseoir à côté de lui, lui prendre la main et lui donner des câlins», a-t-elle ajouté.

Selon Mme Crevatin, son père parle très peu et communique mieux par le toucher.

«Lorsqu’on lui donne la main, il ne veut pas la lâcher», souligne-t-elle.

Toutefois à Noël, Kendyl Terris a été transféré au cinquième étage de l’hôpital, là où les restrictions liées à la COVID-19 ne permettent aucun contact entre les patients et les visiteurs.

Les restrictions sanitaires empêchent donc les autres membres de la famille de visiter M. Terris à l’Hôpital de Moncton depuis janvier.

«Il semble que ma mère était trop près de lui et qu’elle avait été avertie par une infirmière. C’est vraiment difficile pour ma mère de ne pas placer son oreiller ou d’éviter de lui prendre la main lorsqu’il le lui demande.»

Leur fille raconte que l’infirmière a alors fait appel aux agents de sécurité qui ont escorté sa mère jusqu’à la sortie de l’hôpital.

«Elle était seule, en pleurs, gênée et bouleversée par la situation», a expliqué Mme Crevatin qui estime que sa mère ne méritait pas un tel traitement.

La famille se serait fait dire que l’hôpital allait faire des vérifications sur cet incident, mais serait restée sans nouvelles depuis.

«J’aimerais que l’infirmière s’excuse auprès de ma mère. Je crois que ce serait la bonne chose à faire», a affirmé Kim Crevatin.

Mme Crevatin estime qu’il devrait y avoir une exception pour les aînés, comme c’est le cas pour les enfants hospitalisés en pédiatrie.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a affirmé mardi qu’elle a entendu plusieurs appels pour alléger les restrictions en vigueur dans les hôpitaux.

«Nous ne voulons pas ajouter de la souffrance aux familles, mais le risque (de contagion) est trop grand si l’on permet plus de visites aux patients», a fait valoir la ministre.

«On doit protéger les personnes les plus vulnérables», a-t-elle ajouté.

Dans une déclaration mercredi, le Réseau de santé Horizon souligne qu’il tente de maintenir l’équilibre entre la compassion et la sécurité des gens.

«Cela entraîne bien des défis et dans bien des cas, ça brise le coeur d’avoir à imposer nos protocoles», a reconnu Geri Geldart, vice-présidente des Services cliniques du Réseau de santé Horizon, dans un courriel.

«Personne n’aime dire à quelqu’un qu’il ne peut pas voir un membre de sa famille ou un être cher et nous attendons tous le jour que l’on pourra rouvrir nos hôpitaux aux visiteurs», écrit Mme Geldart.

Entre-temps, Mme Crevatin dit qu’elle a eu des nouvelles d’un centre de soins, où une place devrait se libérer pour son père sous peu. Elle espère que si son père devait y emménager et que les membres de sa famille et elle pourront lui rendre visite et à nouveau lui prendre la main.