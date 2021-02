Saisie de drogues, d’armes et de cigarettes près de Moncton

L’exécution d’un mandat de perquisition à une résidence de la route 132, à Greater Lakeburn, près de Moncton, mardi, a mené à l’arrestation d’une personne.

La GRC affirme avoir saisi divers types de drogues, dont des substances qu’elle croit être de la méthamphétamine en cristaux et des comprimés d’hydromorphone (Dilaudid), ainsi que des munitions, une arme prohibée, des cigarettes de contrebande, de l’argent comptant et des objets associés aux drogues illicites.

Un homme âgé de 45 ans de Moncton a été arrêté puis libéré par la suite. Il comparaîtra en cour le 7 mai.

Des policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick ainsi que des policiers de la Force policière de Woodstock et de la Force policière de Fredericton ont collaboré à l’enquête dans le but de perturber le trafic de drogue dans la province en ciblant ceux qui causent le plus de torts à la collectivité.

La Force policière de Miramichi et le Groupe de la réduction de la criminalité du District du Sud-Est de la GRC ont aussi collaboré à l’enquête.