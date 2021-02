Une jeune femme manque à l’appel depuis deux semaines

Andrea Limkilde mesure 163 cm (5 pi 4 po) et pèse environ 59 kilos (130 livres). Elle a les yeux et les cheveux bruns. - Gracieuseté

La GRC continue de solliciter l’aide du public dans le but de retrouver une femme âgée de 31 ans, de Grand Bay-Westfield, qui est porté disparue.

Andrea Limkilde a été vue pour la dernière fois le vendredi 5 février, vers 14h, à la station-service Scholtens, sur la promenade River Valley, à Grand Bay-Westfield.

Sa disparition a été signalée à la police le mardi 9 février.

La police continue de suivre certaines pistes afin de la retrouver.

L’hélicoptère de la GRC est utilisé dans le cadre des recherches.

Les policiers ont été en mesure de mettre la main sur des images de vidéosurveillance où on voit Mme Limkilde traverser le passage pour piétons de la promenade River Valley le 5 février, entre 15h30 et 15h45, et tourner sur le chemin Station.

Les policiers aimeraient s’entretenir avec quiconque l’a vue sur la promenade River Valley ou le sentier autour de parc Epworth, ou en train de monter à bord d’un véhicule le 5 février, en après-midi.

Andrea Limkilde mesure 163 cm (5 pi 4 po) et pèse environ 59 kilos (130 livres). Elle a les yeux et les cheveux bruns. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un chandail à capuchon blanc ou gris, un caleçon long bleu et des bottes beiges de marque Cougar, et elle avait un sac à main brun.

Quiconque l’a vue depuis le 5 février ou a des renseignements sur l’endroit où elle pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-757-1020.