COVID-19: un nouveau décès au Manoir Belle Vue

L’éclosion de COVID-19 qui sévit au Manoir Belle Vue, un établissement résidentiel pour adultes situé à Edmundston, a fait une sixième victime ces derniers jours.

L’établissement a annoncé la nouvelle via sa page facebook dimanche avant-midi.

La personne décédée était résidente du Manoir.

«Nous, direction et employés, offrons nos plus sincères sympathies à la famille et amis.»

Il s’agit du 25e décès lié à la COVID-19 dans la province.

Le Manoir précise que deux résidents ont obtenu un résultat positif à un teste de dépistage de la COVID-19 récemment, et qu’aucun employé n’a été déclaré positif.

La Santé publique a déclaré trois nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick samedi, tous dans la région d’Edmundston.

Le nombre de cas actifs du virus au Nouveau-Brunswick s’élevait à 87 samedi.

Trois patients étaient hospitalisés, dont un aux soins intensifs.

Un total de 1308 personnes s’étaient rétablies.