Les distilleries du N.-B. font le plein de médailles

Des distilleries artisanales du Nouveau-Brunswick ont fait le plein de médailles lors de la récente présentation du Concours de spiritueux artisanaux canadiens.

La Distillerie Fils du Roy de Petit-Paquetville s’est particulièrement distinguée dans le cadre du concours national en raflant pas moins de huit médailles, dont trois d’or.

L’entreprise acadienne a remporté l’or dans la catégorie Gin classique avec son Gin Thuya, un produit déjà récompensé à plusieurs reprises au cours des dernières années lors de différents concours.

La Vieille Bagosse a aussi raflé l’or, dans la catégorie Vodka-contemporaine, tout comme la Fils du Roy Bitter.

La Courailleuse (absinthe) , le Gin Thuya (gin âgé), l’Eau D’août (jeune whisky) et le New Ireland Whisky – Single Malt ) ont quant à eux remporté une médaille d’argent dans leur catégorie respective.

La récolte de médailles s’est conclue avec le Fort Latour, un spiritueux à base de mélasse qui a raflé le bronze dans la catégorie Rhum traditionnel.

Triste ironie du sort, cette belle récolte de médailles intervient alors qu’Alcool NB s’apprête à retirer de ses tablettes la plupart des produits de la Distillerie Fils du Roy, dont quelques-uns parmi les récipiendaires d’un prix au concours.

La direction de la distillerie acadienne a indiqué à l’Acadie Nouvelle que 23 de ses 26 produits alcoolisés n’atteignent pas le seuil de vente minimal établi par la société de la Couronne.

«La pandémie de COVID-19 a déjà fait mal à nos affaires qui sont en baisse de près de 40%. On est en plus en train de diminuer l’économie de Petit-Paquetville alors qu’Alcool NB va acheter plus de produits de l’étranger», déplore Sébastien Roy, le président et cofondateur de la Distillerie Fils du Roy.

«C’est une situation catastrophique, ça fait mal même si l’obtention de ces prix est une grande source d’inspiration et est très motivant», lance-t-il sans détour.

Le vignoble de Baie-Verte Winegarden Estate a aussi bien fait lors du concours organisé par Distillateurs artisanaux Canada.

En plus de leur spiritueux Cherry Liqueur, l’entreprise a remporté l’or à deux autres reprises avec leurs produits Johnny Ziegler Brandy et Johnny Ziegler Original qui se sont distingués dans la catégorie Brandy et eau-de-vie. Le Johnny Ziegler Obstler a aussi remporté le bronze dans cette même catégorie.

La distillerie Big Fiddle Still de Harvey a quant à elle remporté deux médailles d’or avec son After Five et la Salted Caramel, deux liqueurs à base de vodka. Elle s’est aussi mérité le bronze dans la catégorie Vodka infusée ou aromatisée avec sa Citrus Vodka.

Enfin, la distillerie de Fredericton Devil’s Keep a remporté deux fois l’argent avec le Devil’s Keep Gin et la Devil’s Keep Vodka.