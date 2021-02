Saint-Jean: 24 millions $ des gouvernements pour réaménager le quai Fundy

Les gouvernements fédéral, provincial et municipal vont investir pas moins de 24 M$ dans quatre projets visant le réaménagement du quai Fundy à Saint-Jean.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre d’un important projet de développement des anciens terrains de la Garde côtière à Saint-Jean dont le coût total devrait se chiffrer à environ 300 millions de dollars.

Le conseil communal de la Ville de Saint-Jean avait donné le feu vert en décembre 2019 au projet de quai de Fundy, proposé par le promoteur Elias Management Group.

Deux projets conjoints prévoient la remise en état de la Plaza Loyalist et la construction d’une liaison pour piétons entre les propriétés de Fundy Quay et de Market Wharf, ainsi que l’aménagement de sentiers à usages multiples le long de la limite extérieure de la propriété de quai Fundy.

La province et la ville entreprendront aussi deux projets pour assainir, agrandir et améliorer une parcelle de terrain de 6 acres en vue d’un développement futur.

L’aménagement de l’ancien site de la Garde côtière, qui est situé au centre-ville en bordure de la baie de Fundy, prévoit des espaces commerciaux et résidentiels.

Lors de la présentation initiale du projet en 2019, le promoteur avait aussi annoncé que l’endroit pourrait accueillir un hôtel, un espace culturel, un accès public au front de mer et un espace vert.

«Le projet créera de nouvelles entreprises, de nouvelles expériences touristiques, un nouvel inventaire de logement et de nouveaux espaces extérieurs dont tous pourront profiter. Nous avons hâte de mettre les pelles au travail pour la première phase de construction cet été», a déclaré Don Darling, le maire de Saint-Jean.

« Le projet du quai représente l’un des plus vastes et des plus passionnants développements communautaires de notre collectivité depuis Market Square», a ajouté le maire de la ville portuaire.

«Les deux projets annoncés aujourd’hui (vendredi) se traduiront par un excellent ajout au port de Saint-Jean et permettront aux résidents et aux visiteurs d’apprécier et de chérir ce secteur iconique pour des années à venir», a pour sa part affirmé le député fédéral de Saint-Jean-Rothesay, Wayne Long.