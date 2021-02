Edmundston: la Brûlerie du Vieux Poste victime d’un vol d’identité sur Facebook

On en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux… ces comptes qui personnifient des célébrités, des influenceurs ou des entreprises afin d’arnaquer ceux qui les suivent. Des clients de la Brûlerie du Vieux Poste, à Edmundston, seraient récemment tombés dans le piège.

Mercredi dernier, le propriétaire de la Brûlerie a été avisé par des clients de l’existence d’un compte Facebook frauduleux.

Ces derniers disaient avoir reçu, à la suite d’une demande d’ami de l’entreprise, des messages indiquant qu’ils avaient gagné un concours.

«On venait de terminer un concours pour la Saint-Valentin», a expliqué Éric Gingras.

«Ils (les malveillants) ont envoyé un lien vers le même concours, mais en cliquant sur le lien, ça disait “vous avez gagné” et ça demandait un numéro de carte de crédit.»

Certains clients auraient accepté de partager cette information, croyant que le compte Facebook du café local était légitime.

M. Gingras estime que ce triste incident doit servir de leçon aux clients comme aux entrepreneurs.

«Je le prends comme une opportunité d’apprentissage et j’espère que les gens vont faire pareille», a-t-il témoigné.

«On le sait, depuis le mois de mars, tout le monde est confiné à la maison, il y a beaucoup de télétravail, les achats en ligne ont explosé, ce genre de choses arrivent plus fréquemment et donc il faut faire attention.»

La page Facebook de la Brûlerie du Vieux Poste à Edmundston a été copiée la semaine dernière. – Gracieuseté: Dominique Babineau

Faux ou légimite, comment faire la différence?

Il n’est pas toujours facile de distinguer le vrai du faux, surtout en ligne.

À première vue, les comptes malveillants peuvent paraître identiques à ceux de nos amis, commerces ou célébrités préférés.

Ils ont souvent le même nom, la même photo de profil et les mêmes publications.

Dominique Babineau, une conseillère en stratégie marketing du Nord-Ouest, soulève toutefois quelques signaux d’alerte qui peuvent aider à identifier les arnaqueurs.

«Les entreprises, en règle générale, ont une présence en ligne en ayant une page Facebook et non un compte Facebook. Un compte, c’est vraiment pour M. et Mme tout le monde (…)», a-t-elle expliqué.

La différence est cruciale.

C’est parce qu’en ayant une page Facebook, les entreprises légitimes ne peuvent envoyer de demandes d’ami.

«Le premier indicateur qu’il y a quelque chose de louche ou de non légitime, c’est recevoir une demande d’amis d’une entreprise (…) Ça se peut qu’on reçoive une invitation à “aimer” la page, mais jamais une demande d’ami.»

Les pages Facebook sont donc celles qu’on «aime», celles qui affichent des heures d’ouverture, leur location.

Les comptes privés sont ceux qu’on accepte ou qu’on demande en amie et qui affichent des “amis en commun”.

De plus, la conseillère rappelle que les entreprises légitimes ne demandent jamais d’informations personnelles à leurs clients sur les réseaux sociaux.

«On le répète, c’est le message de base, mais les gens doivent adopter un comportement responsable en ligne et ne jamais donner leur numéro de carte de crédit sur une page Facebook. En aucun cas, une entreprise qui fait un concours ne va vous demander des informations personnelles. Ça, c’est un autre indicateur que vous êtes sur le point de vous faire avoir.»

Mme Babineau accompagne plusieurs entreprises et indique que la Brûlerie du Vieux Poste n’est pas le premier à faire l’objet de ce genre de mauvais coups.

La bijouterie Rino Martin, à Edmundston, et le commerce Go Sport, à Tracadie, ont notamment mis leurs clients en garde contre des faux comptes qui se prennent pour eux ces derniers temps.

«Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Allez voir plus en profondeur. Si vous avez un petit doute, appelez l’entreprise ou contactez-la en vous assurant d’être sur la bonne page», a-t-elle expliqué au public.

Pour soutenir les personnes et les entreprises qui se font personnifier, les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent reporter les comptes frauduleux, passer le mot dans leur entourage et continuer d’accorder leur confiance aux victimes comme à l’habitude.