Malmenée, l’industrie hôtelière doit également tirer un trait sur le congé de mars

Le taux d’inoccupation des hôtels (ci-dessus, une chambre du Coastal Inn de Dieppe) est beaucoup plus élevé qu’en temps normal. - Gracieuseté

Si l’hiver est particulièrement clément cette année, il est au contraire très rude pour l’industrie hôtelière du Nouveau-Brunswick.

S’ils espéraient un léger regain d’activité avec le congé scolaire de mars, les hôteliers devront visiblement en faire leur deuil alors que l’ensemble de la province stagne en phase orange rétablissement et que la Santé publique continue de déconseiller les voyages entre zones.

Cela fait maintenant près d’un an que la pandémie sévit dans la province et l’industrie hôtelière en paye un fort tribut.

À cette période de l’année, les réservations vont habituellement bon train, notamment grâce aux différents tournois de sportifs et scolaires ainsi que la période du congé de mars. Mais le téléphone ne sonne plus… ou très peu.

«Les douze derniers mois ont été pénibles, c’est le moins que l’on puisse dire. Ç’a été légèrement plus occupé durant l’été, mais rien d’extraordinaire. Et là, il faut pratiquement oublier le congé de mars, une autre période très achalandée», souligne avec inquiétude Ron Toogood, président de l’Association hôtelière du Grand Moncton et lui-même hôtelier.

Comme ses confrères, M. Toogood aurait bien aimé profiter de la manne habituelle qui vient avec le congé scolaire de mars. Il demeure néanmoins divisé sur la question.

«On aurait accueilli à bras ouverts un retour en phase jaune et accueillir des visiteurs. Mais en même temps, est-ce que l’on veut courir le risque de retomber en phase rouge?», se questionne-t-il.

Il note que ces va-et-vient entre les phases rouge et jaune causent énormément de dommage à l’industrie.

«Mon cœur aimerait voir la province être plus souple, mais ma tête me dit qu’il est plus sage d’attendre un peu afin de ne pas compromettre ou retarder notre saison estivale qui est la plus achalandée», dit-il, précisant que d’ici quelques semaines, quelques mois, davantage de Néo-Brunswickois auront été vaccinés.

D’ici là, il invite par ailleurs la population à encourager un hôtel de leur communauté.

«Si les gens ne peuvent aller dans une autre région, c’est l’occasion de redécouvrir la leur. Pourquoi pas une escapade d’une nuit à l’hôtel? Ça permet de sortir de la maison – avec ou sans les enfants –, d’échapper au quotidien tout en donnant un petit coup de pouce à une industrie qui en a bien besoin», souligne-t-il.

Industrie malmenée

La famille de M. Toogood gère le Coastal Inn de Dieppe depuis 35 ans ainsi que trois autres hôtels, un autre dans la province et deux en Nouvelle-Écosse. M. Toogood a traversé quelques récessions, mais de son propre aveu, rien ne vient à la cheville de ce qui est tombé sur la tête des hôteliers en mars 2020.

Selon ses estimations, le taux d’occupation général des hôtels du Grand Moncton se situe actuellement entre un maigre 15% et 20%. En temps normal, il devrait plutôt se jouer entre 40% et 50%. Sur une année normale complète, le taux régulier varie entre 60% et 65%.

«Et cette année, c’est facilement la moitié moins. C’est un désastre», souligne-t-il.

Ce qui a aidé un tant soit peu l’industrie hôtelière de sa région à tenir le coup durant les derniers mois, c’est ce qu’il appelle le tourisme de commodité, soit des visiteurs qui doivent absolument passer une ou quelques nuitées dans la région pour affaires, raisons médicales ou autres.

«Ça fait une différence, et on est conscient que ce ne sont pas toutes les régions de la province qui sont en mesure d’en profiter autant que nous qui sommes en région urbaine», dit-il.

Idem dans le Nord

Plus au nord, à ce temps-ci de l’année, on devrait entendre vrombir les motoneiges dans le stationnement du Quality Inn de Campbellton. Mais ce son a fait place à un silence troublant.

Les déplacements entre régions n’étant pas recommandés, c’est l’industrie touristique locale au grand complet qui est mise à mal, elle pour qui la motoneige représente des millions en revenus de toutes sortes.

«Il n’y a personne. C’est mort. On a déjà connu de mauvaises saisons à cause, entre autres, de la météo. Mais ce que l’on vit actuellement, c’est du jamais vu», constate avec très peu d’enthousiasme Rodney Harquail, propriétaire de l’hôtel et du restaurant qui y est rattaché, la Brasserie 1026, qui a rouvert ses portes tout récemment après plusieurs semaines de fermeture.

Son taux d’occupation est le plus bas en vingt ans, soit depuis qu’il exploite ses deux entreprises.

Il digère particulièrement mal la directive limitant les déplacements entre régions. Il croit que le gouvernement aurait pu faire preuve de souplesse envers celles qui se tirent particulièrement bien d’affaires avec la COVID-19, question qu’elles puissent profiter un peu des revenus du tourisme hivernal, notamment la motoneige, le ski alpin et le ski de fond.

«Ça aiderait beaucoup si on pouvait compter sur un tourisme provincial, déjà que l’on doit faire une croix sur le tourisme en provenance d’ailleurs au pays. Ça apporterait un peu de trafic à l’hôtel et au restaurant. Parce que pour l’instant, on n’a pas grand-chose pour le congé de mars», souligne l’homme d’affaires.

C’est sans compter la fermeture de la frontière avec la région d’Avignon en Gaspésie.

«D’un côté, le gouvernement ne veut pas que ses citoyens voyagent d’une région à l’autre et de l’autre le pont est fermé nous privant de toute notre clientèle du Québec. On nous étouffe de tous les côtés. Imaginez juste un instant qu’on empêche les gens de Riverview de franchir le pont pour aller à Moncton, ou ceux de Fredericton-Nord de se rendre à Fredericton. On ne peut pas concevoir l’impact d’une telle mesure sans la vivre, mais c’est ce que l’on vit ici depuis près d’un an», ajoute l’hôtelier restaurateur.