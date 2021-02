Santé mentale et dépendances: le gouvernement créera 14 centres sans rendez-vous

Le gouvernement provincial a dévoilé son plan sur les soins en santé mentale et le traitement des dépendances mardi. Au moins 14 centres de services sans rendez-vous verront le jour en octobre.

Le gouvernement a du pain sur la planche pour atteindre ses objectifs.

Le nouveau plan de cinq ans sur les soins des dépendances et des problèmes de santé mentale a été dévoilé par la ministre de la Santé Dorothy Shephard mardi.

Il vise notamment à instaurer un service d’aide en santé mentale et de traitement des dépendances sans rendez-vous dans toute la province.

Ce service serait offert depuis 14 emplacements disséminés à travers le Nouveau-Brunswick. La ministre prévoit l’ouverture de ces centres au mois d’octobre.

Elle vise aussi à ce que d’autres centres du même genre soient mis en place dans des universités.

Si le gouvernement atteint ses objectifs définis dans le plan d’action, le système de soins de santé mentale serait plus facile à naviguer et permettrait de diriger les gens vers des soins plus légers ou plus intensifs, selon leurs besoins.

Le plan de la ministre Shephard comprend aussi la prévention des problèmes de santé mentale.

Il s’agirait de promouvoir la santé de la population en général de façon à limiter l’apparition de ces problèmes. La ministre Shephard a cependant fourni peu de détails concrets sur cet aspect du plan.

Le gouvernement a relevé une hausse de 16% de la demande de services en santé mentale et de traitement des dépendances ces cinq dernières années.

Pour renverser cette tendance, le gouvernement se prépare à faire grossir les rangs des intervenants en santé mentale.

Selon la ministre Shephard, plusieurs postes occasionnels deviendront des postes à temps plein cette année.

Elle compte aussi poursuivre l’embauche et la rétention de psychologues et de psychiatres dans les années à venir.

Des «sites de prévention de surdoses»

La ministre affirme que ces centres seront «similaires» à des sites d’injection supervisée que réclament certains intervenants du milieu des soins aux dépendances depuis belle lurette.

Mais elle n’a pas précisé si les gens pourraient y prendre de la drogue sous la supervision d’un professionnel.

Dorothy Shephard explique que les personnes victimes d’une dépendance pourront faire analyser leurs drogues pour s’assurer qu’elles ne contiennent pas d’autres substances inattendues.

«Il s’agira d’un endroit sécuritaire où laisser les aiguilles pour faire en sorte que ce soit plus sécuritaire pour la communauté. Au fur et à mesure que ça va évoluer, on s’attend à ce que ça devienne un endroit où nous pourrons rencontrer les gens et converser avec eux, et les diriger vers d’autres services qui pourraient les aider dans leur rétablissement», dit la ministre.

Elle précise qu’il ne s’agira pas non plus d’un programme fournissant des drogues de remplacement comme une clinique de méthadone.

Par ailleurs, le centre d’excellence en santé mentale pour jeunes, qu’on prévoyait ériger à Campbellton avant de déménager le projet à Moncton, ne verra le jour qu’en 2024.

Bien que deux millions de dollars sont prévus au budget pour trouver un emplacement pour ce centre, le lieu n’a pas encore été choisi.

Des réactions

Le député libéral Rob McKee s’est montré généralement favorable au plan de match présenté par la ministre Shephard lors d’une vidéoconférence avec des journalistes mardi après-midi.

Il a cependant souligné plusieurs éléments qui étaient importants à ses yeux et qui étaient absents du plan d’action.

Il n’y avait notamment aucune mention de la proposition de nommer un défenseur de la santé mentale, qui doit veiller aux intérêts de personnes affectées.

L’Assemblée législative avait adopté cette initiative à l’unanimité fin 2019, mais la ministre Dorothy Shephard a dit mardi que ce projet a été retardé par «la réalité de la COVID-19».

«Ça fait déjà un an qu’on étudie ça, et on devrait voir les résultats», dit Rob McKee.

Le député était aussi déçu de ne pas avoir de nouvelles de la création d’un tribunal en santé mentale dans différentes communautés. Ce genre de tribunal, qui existe déjà à Saint-Jean, permet de rediriger ceux qui commettent des crimes vers des ressources d’aide en santé mentale selon le besoin.

En réponse à une demande de l’Acadie Nouvelle sur la question mardi, Coreen Enos, porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, a indiqué que le gouvernement n’a rien à annoncer dans ce dossier pour le moment.

Rob McKee a aussi exprimé des doutes face aux centres de prévention des surdoses proposés par la ministre Shephard.

«Un endroit où on peut tester les drogues pour voir si elles sont sécuritaires, je ne sais pas si c’est vraiment pratique, si c’est quelque chose qui se fait ailleurs. Ça semble un peu tiré par les cheveux. Je pense que les experts opteraient plutôt pour un site d’injection sécuritaire», dit le député.

Dr Jeff Steeves, président de la Société médicale du N.-B., appuie pour sa part le plan du gouvernement Higgs concernant le traitement des dépendances et la santé mentale.

«Une stratégie globale visant à améliorer l’accès, à intervenir rapidement et à jumeler les personnes avec les soins les plus appropriés est nécessaire.»