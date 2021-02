Tiger Woods a été grièvement blessé mardi lorsque son véhicule utilitaire sport a effectué des tonneaux et s’est retrouvé sur le côté en banlieue de Los Angeles, ont annoncé les autorités.

Le golfeur vedette a dû être extirpé de son véhicule par le pare-brise et son agent a indiqué que Woods subissait des opérations aux jambes.

Woods était seul dans son VUS au moment de l’accident, survenu peu avant 7h15, heure du Pacifique. Lors d’une conférence de presse, les autorités ont précisé que le véhicule a traversé deux voies opposées et a effectué plusieurs tonneaux.

Aucune autre voiture n’a été impliquée. Woods était alerte et en mesure de communiquer lorsque les pompiers l’ont dégagé de son véhicule par le pare-brise avant.

Les coussins gonflables se sont déployés et l’intérieur du véhicule est demeuré presque intact, « et ça lui a donné un coussin pour survivre à l’accident », a précisé Alex Villanueva, shérif du comté de Los Angeles.

« Il a subi de graves blessures aux deux jambes », a par ailleurs noté Daryl Osby, chef du Service de prévention des incendies du comté.

Des images ont montré le véhicule de Woods reposant sur le côté, le devant lourdement endommagé sur le côté d’une route près d’un flanc de colline. Une ambulance a transporté l’athlète de 45 ans à un hôpital, ont précisé les autorités.

« Tiger Woods a été victime d’un accident de la route impliquant un seul véhicule, ce matin (mardi) en Californie. Il a subi de multiples blessures aux jambes, a déclaré son agent, Mark Steinberg. Il est présentement opéré et nous vous remercions de votre soutien et du respect de sa vie privée. »

Les autorités ont fait savoir que rien ne laissait croire, dans l’immédiat, que Woods conduisait avec des facultés affaiblies. Les autorités ont aussi dit avoir tenté de déceler des odeurs d’alcool, ou d’autres signes démontant qu’il était sous l’influence d’une substance quelconque, et n’avoir rien trouvé.

Les autorités n’ont pas précisé la vitesse à laquelle Woods roulait. La météo n’a pas été un facteur ayant contribué à l’accident.

La route à deux voies où se trouvait Woods sillonne des banlieues cossues de Los Angeles, et le côté de la route sur lequel il circulait, en direction nord, est marqué d’une descente assez abrupte au point où des panneaux de signalisation conseillent aux camionneurs d’utiliser un rapport de boîte de vitesses inférieur. La limite maximale de vitesse est de 45 m/h (72 km/h).

« C’est facile de prendre de la vitesse », a déclaré Barbara Ferraro, conseillère de la municipalité de Rancho Palos Verdes.

« Même si vous ne roulez pas vite, à moins que vous n’appliquiez les freins, vous allez prendre de la vitesse. »

Le golfeur se trouvait à Los Angeles ce week-end à titre d’hôte du tournoi Invitation Genesis, au club de golf Riviera, où il a présenté le trophée au vainqueur. Il devait passer les journées de lundi et mardi en tournage pour GOLFTV, l’un de ses commanditaires, propriété de Discovery Channel.

Selon Golf Digest, aussi propriété de Discovery, le tournage était constitué de leçons données à des célébrités sur le parcours. Woods n’a pas joué.

Woods, qui a remporté 15 titres majeurs et partage avec Sam Snead le record pour le plus grand nombre de victoires en carrière, avec 82, se remet d’une opération au bas du dos, effectuée le 23 décembre dernier.

Il s’agissait de sa cinquième opération au dos et de sa première depuis qu’il s’était soumis à une chirurgie de fusion lombaire, en avril 2017. Cette chirurgie l’a aidé à réaliser un spectaculaire retour, dont le point culminant a été son cinquième triomphe au Tournoi des Maîtres en 2019.

Woods a transporté le golf depuis son triomphe sans précédent au Tournoi des Maîtres de 1997, alors qu’il n’avait que 21 ans, et a accumulé les victoires à un rythme inégalé dans l’histoire moderne de la PGA.

Il est singulièrement responsable de la hausse des cotes d’écoute, qui ont mené à d’importantes majorations des bourses pendant sa carrière. Même s’il est âgé de 45 ans, il demeure la plus grande carte d’attraction de son sport.

Woods n’a pas joué depuis le Championnat PNC, le 20 décembre, en compagnie de son fils Charlie, maintenant âgé de 12 ans. Woods est aussi le père d’une fille de 13 ans.

Le Tournoi des Maîtres doit être disputé du 8 au 11 avril. Quand on lui a demandé pendant la retransmission de CBS, dimanche dernier, s’il allait y être, il a répondu ainsi: « Dieu, je l’espère ».

Il avait mentionné qu’il ressentait des raideurs et qu’il devait subir un autre test pour voir s’il était prêt à augmenter la cadence de ses activités.

Il ne savait pas à quel moment il pourrait jouer de nouveau.

De nombreux athlètes, notamment Mike Tyson et Magic Johnson, ont dit souhaiter que Woods puisse guérir rapidement.

« J’en ai mal à l’estomac », a réagi Justin Thomas, détenteur du troisième rang au classement mondial, alors qu’il se trouvait à Bradenton, en Floride, en prévision du Championnat Workday.

« Ça fait mal de voir l’un de mes meilleurs amis être impliqué dans un accident. J’espère seulement qu’il est correct. »

C’est la troisième fois que Woods est impliqué dans une enquête sur des incidents en voiture. La plus célèbre est survenue le lendemain de l’Action de grâces de 2009, quand son véhicule utilitaire sport est passé par-dessus une borne-fontaine et a heurté un arbre.

Cet incident a fait en sorte de dévoiler au grand jour les problèmes conjugaux de Woods. Le célèbre golfeur a perdu d’importantes commandites, est allé en thérapie dans une clinique au Mississippi et est demeuré absent de la scène du golf pendant cinq mois.

Lors de la deuxième, en mai 2017, la police l’a retrouvé endormi derrière le volant alors que son véhicule était garé d’une drôle de façon sur le bas-côté. Il a été arrêté et accusé de conduite avec les facultés affaiblies.

Il a plus tard déclaré avoir eu une réaction inattendue à un médicament anti-inflammatoire qu’il prend pour ses douleurs au dos. Il a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse et a obtenu de l’aide pour ses médicaments sous prescriptions et ses troubles du sommeil.