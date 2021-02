Une autre saison difficile pour les cabanes à sucre

À la fin de chaque hiver et au début de chaque printemps, nombreuses sont les familles du Nouveau-Brunswick qui perpétuent avec grand plaisir la tradition de la cabane à sucre. Mais à cause de la pandémie, il faudra probablement faire une croix sur les populaires brunchs du dimanche matin.

Henri Doucet, de Charlo, et sa famille exploite la Cabane à sucre Gabi et frères depuis plusieurs années. Avant 2020, les brunchs traditionnels servis à la cabane à sucre s’avéraient toujours très populaires, particulièrement auprès de clients de la Gaspésie. L’an dernier, en raison de la pandémie, les déjeuners n’ont pas été offerts. À moins d’un revirement majeur, ce sera encore le cas cette année.

«Ça n’en vaut pas vraiment la peine. Les dimanches sont nos grosses journées et si on peut juste remplir le tiers ou la moitié de la salle, il n’y a aucune raison de croire que ça va être rentable. On ne s’y attendait pas vraiment pour être honnête, mais on espère qu’on pourra ouvrir l’année prochaine à capacité.»

Même si la famille Doucet produit du sirop d’érable à petite échelle sur une érablière de seulement 800 entailles (en comparaison, l’Érablière Laplante et Fils à Saint-Quentin en compte 115 000), elle s’est adaptée à la situation en vendant ses produits sur Facebook.

«Ça nous a permis de couvrir nos dépenses. Ça fait longtemps qu’on fait ça, on va s’en sortir, car nous n’avons pas beaucoup de dettes. Ce n’est pas une érablière comme ailleurs. Les gens ont bien soutenu l’achat local. C’était quand même plaisant à voir. On avait plus de temps pour s’en occuper, car nous étions en isolement.»

De son côté, Jamie Corriveau de l’Érablière Unique, située près de Saint-François-de-Madawaska, attend toujours des nouvelles de la Santé publique. Si les consignes le permettent, la cabane à sucre pourrait être ouverte au public, dit M. Corriveau.

Selon Jean-François Laplante, président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick, les cabanes à sucre représentent une petite part du marché, mais elles occupent un rôle important et symbolique dans l’esprit des gens.

«Le temps des sucres est une coutume ici au Canada de longue date. Ce n’est pas la même histoire aujourd’hui par rapport à il y a quarante ans. À une époque, c’était une histoire de famille et tout le monde avait du plaisir. C’est notre patrimoine et les gens qui font les repas dans les cabanes à sucre perpétuent cette tradition. Donc la pandémie, c’est un coup dur pour le patrimoine. Je ne dis pas que la tradition se perd, mais j’appelle ça un creux de vague.»

Selon Statistique Canada, les producteurs du Nouveau-Brunswick ont vendu pour 20,6 millions $ de sirop d’érable, une baisse de 11,1% par rapport à 2019. Le prix moyen du gallon s’est établi à 36,78$, soit environ 2,05$ de moins comparativement à l’année précédente.

Exportations en hausse

Même si la pandémie rend la vie difficile aux propriétaires de cabane à sucre, l’engouement pour les produits d’érable n’a aucunement disparu, surtout à l’international.

«L’année 2020 a été remplie d’incertitudes avec les histoires de la COVID-19, mais il a eu des poussées de vente incroyables», dit Jean-François Laplante.

Toujours selon Statistique Canada, les exportations des producteurs canadiens ont augmenté d’un peu d’environ 21,7%, soit 1,3 million de gallons, au cours des trois premiers trimestres de 2020, par rapport à la même période en 2019.

Le marché d’exportation principal des acériculteurs du Nouveau-Brunswick demeure les États-Unis, même si le sirop d’érable commence à se faire connaître ailleurs.

«Plus ça va, plus nos produits sont connus à travers le monde.»