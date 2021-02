Ambulances en région: les députés exigent des améliorations

Les responsables d’Ambulance NB ont fait face à un barrage de questions de la part des députés sur les temps de réponse en milieu rural, mercredi, à l’Assemblée législative.

Les élus des quatre partis les attendaient avec une brique et un fanal à la suite de la publication d’un rapport accablant de la vérificatrice générale au sujet du contrat qui lie la province à l’entreprise privée Medavie.

Selon Kim Adair-MacPherson, le contrat de gestion du service d’ambulance favorise les zones urbaines au détriment des régions rurales.

«De la façon dont les choses fonctionnent, les zones rurales sont essentiellement sacrifiées et les zones urbaines se retrouvent avec un meilleur temps de réponse», a déploré la députée Megan Mitton du Parti vert.

«Les zones urbaines devraient avoir de bons temps de réponse, mais les zones rurales aussi», a-t-elle dit aux représentants du conseil d’administration qui gère le contrat avec Medavie.

Ce conseil est formé à la fois de fonctionnaires du ministère de la Santé et de membres de la direction de Medavie.

D’après la vérificatrice générale, la combinaison de collectivités rurales et urbaines dans quatre grandes zones pour mesurer les temps d’intervention d’Ambulance NB minimise l’importance de satisfaire les attentes en matière de rendement dans les régions rurales ou éloignées.

«Comme le dit le proverbe, on ne peut pas espérer un résultat différent si on continue à faire les choses de la même manière. Je pense qu’Ambulance NB devrait songer à de nouvelles façons d’aider les régions rurales», a commenté le député progressiste-conservateur Ross Wetmore.

«Est-ce qu’Ambulance NB a un plan pour que ces postes dont les performances n’atteignent pas les attentes finissent par les atteindre?»

La vérificatrice générale a notamment recommandé au ministère de la Santé de renégocier son contrat avec Medavie même si celui-ci ne se termine qu’en 2027.

«Quelle est votre intention en ce qui concerne le contrat? Êtes-vous prêt à ouvrir le contrat et à en revoir les conditions pour vous assurer que les Néo-Brunswickois reçoivent les services dont ils ont besoin et qu’ils méritent», a demandé Robert McKee du Parti libéral.

Les questions des députés ont permis aux responsables du service d’ambulance d’expliquer comment ils entendent corriger les problèmes soulevés par la vérificatrice générale.

Le président du conseil d’administration responsable du contrat, le sous-ministre adjoint René Boudreau, a indiqué avoir reçu du gouvernement le mandat de trouver des façons d’améliorer les temps de réponse en milieu rural.

«C’est un défi. Nous nous en sortons très bien lorsque nous nous comparons au niveau national sur le plan des temps de réponse dans les zones rurales plus isolées», a-t-il dit.

«Pouvons-nous faire mieux? Nous pouvons toujours chercher des améliorations et nous le ferons.»

Selon M. Landry, le but principal du contrat est de répondre le plus rapidement possible au plus grand nombre d’appels possible.

Des modifications seraient toutefois possibles pour ajouter la notion d’équité entre les régions urbaines et rurales, a-t-il indiqué.

«La question de savoir comment mieux renforcer ces délais d’intervention en milieu rural est au cœur des discussions que nous menons pour tenter de recalibrer le contrat.»