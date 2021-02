COVID-19: deux nouveaux cas mercredi au N.-B.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé deux nouveaux cas de COVID-19, mercredi.

C’est donc dire qu’au cours des trois derniers jours, seulement trois nouveaux cas ont été recensés dans la province.

Le nombre de cas actifs est maintenant de 64, en baisse de 11 par rapport à la veille et de 54 par rapport à il y a sept jours.

Parmi les 64 cas actifs, 56 sont dans la zone 4 (Madawaska/Victoria). Six sont dans la zone 1 (Moncton) et un chacun dans les zones 2 (Saint-Jean) et 6 (Chaleur/Péninsule acadienne).

Il n’y a pas de cas actifs dans les zone 3 (Fredericton), 5 (Restigouche) et 7 (Miramichi).

Deux personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont une aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 1426 personnes ont été infectées au N.-B. De ce nombre, 1335 sont depuis guéries. Vingt-six personnes sont décédées.