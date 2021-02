Des centaines de Néo-Brunswickois ont été victimes de fraude en 2020

Les sommes d’argent perdu par les Néo-Brunswickois victimes de fraudes et d’escroqueries ont bondi de près d’un demi-million de dollars en 2020 selon des données révélées par le Centre antifraude du Canada.

Une analyse de ces données menée par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) fait état qu’un peu plus de 350 Néo-Brunswickois ont déclaré avoir perdu l’an dernier au total plus de 1,6 million $ en raison de fraudes et d’escroqueries.

Selon la FCNB, ces chiffres à la hausse par rapport à 2019 ne sont toutefois pas le signe d’une multiplication des fraudes ou d’un relâchement de la vigilance de la part des autorités et des consommateurs néo-brunswickois.

«Cela peut signifier qu’il s’agit en fait d’une augmentation du nombre de personnes qui signalent une fraude ou une escroquerie. Si c’est effectivement le cas, c’est une situation gagnante», a expliqué Marissa Sollows, directrice de l’Éducation et des Communications à la FCNB.

L’augmentation pourrait également être due à la pandémie, qui a donné aux fraudeurs une occasion de plus de profiter des Néo-Brunswickois.

L’organisme estime qu’au moins 85% des fraudes ne sont pas signalées aux autorités, ce qui fait en sorte que le véritable nombre de victimes et les pertes d’argent dans la province sont probablement beaucoup plus élevés que les chiffres ayant été dévoilés mardi.

«Beaucoup de personnes n’osent pas faire un signalement parce qu’ils ont honte d’avoir été victimes d’une fraude. Ça peut être un peu pénible, mais ça ne prend qu’un petit moment pour le faire», a indiqué Mme Sollows.

Les fraudes liées aux investissements sont celles qui ont coûté le plus cher aux Néo-Brunswickois en 2020, alors que les pertes d’argent signalées se sont chiffrées à 865 000$.

Les fausses possibilités de placement, la cryptomonnaie, l’offre de jetons, la vente pyramidale et la combine à la Ponzi sont les formes les plus courantes de fraude à l’investissement.

Les stratagèmes de rencontre ont occasionné des pertes d’argent évaluées à 536 189$ l’année dernière uniquement au Nouveau-Brunswick.

Dans ce cas, le modus operandi des fraudeurs est souvent le même. Le courrier électronique, les sites de médias sociaux et les sites de rencontre bien établis sont utilisés afin de créer un contact avec une personne et de manifester une affection certaine et soudaine.

Peu de temps après les premiers échanges, l’amoureux présumé dira qu’il a besoin d’argent pour une urgence personnelle ou pour payer ses frais de voyage afin d’aller visiter enfin l’être cher. Des promesses et des faits qui s’avèrent bien évidemment faux.

Une opération policière menée l’année dernière par la Sûreté du Québec avait d’ailleurs permis de découvrir qu’une victime des ces arnaques amoureuses avait envoyé plus de 350 000$ à sa nouvelle flamme, du jamais vu dans ce genre de fraude.

Les fraudes liées à l’extorsion ont mené à 309 signalements et à des pertes d’argent de 75 363$ au Nouveau-Brunswick en 2020. Quant aux fraudes impliquant des marchandises, le nombre total de signalements s’est limité à seulement 59 et à des pertes d’argent d’à peine 27 694$.

Ce nombre peut paraître bien bas alors que les arnaques liées à la vente frauduleuse d’animaux de compagnie, à de l’équipement de protection contre la COVID-19 et à la vente ou la location de logement semblaient être en vogue au cours des derniers mois.

Les escroqueries dites à l’emploi ne semblent pas non plus avoir trop fait de dommage dans la province, alors les pertes d’argent signalées à ces fausses promesses d’emploi ont été évaluées à 30 661$.