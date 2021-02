École un jour sur deux: certains élèves s’adaptent mieux que d’autres

Les élèves du secondaire vont à l’école un jour sur deux depuis le mois de septembre et pourtant, certains ont toujours du mal à s’adapter. Manque de motivation, isolement social, routine chambardée… le modèle d’enseignement actuel est loin de faire l’unanimité.

Il est 8h45. Yanilou Babineau sort de son lit et s’installe au poste de travail qu’elle s’est improvisé dans un coin de sa chambre.

À 9h, les cours virtuels commencent… un mixe de leçons, de travaux et de projets qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures.

Difficile de savoir à quoi s’attendre. Chaque jour est relativement différent.

L’heure du dîner arrivé, l’élève de 11e année cherche la motivation pour passer au travers de l’après-midi.

Comment résister aux nombreuses distractions, médias sociaux, tâches ménagères, animaux de compagnie, autres membres de la famille quand on en a à ras le bol des écrans?

Pour la jeune femme de Campbellton, les jours d’école en présentiel n’arrivent jamais assez vite.

Encore là, elle manque toutefois les activités qui n’ont plus lieu et ses amis qui ne font pas partie de son groupe bulle.

Une routine qui n’en est pas une Si certains élèves sont heureux de pouvoir rester à la maison un jour sur deux en période de pandémie et profiter d’un peu plus de liberté, d’autres peinent à trouver leur rythme.

«Je n’ai pas encore trouvé une routine (…)», a confié Yanilou, mercredi.

«Beaucoup de gens me disent aussi que c’est dur, surtout dernièrement avec les tempêtes et les congés. Les semaines ne sont jamais complètes. Un jour on est à l’école et après on est à la maison pendant trois. Ça fait mal au système et la motivation n’est presque pas là.»

Simon Thériault, le président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et élève de 12 année à Grand-Sault, abonde dans le même sens.

Il avance que l’école un jour sur deux déstabilise certains de ses camarades.

«L’organisation et la motivation sont des défis, surtout quand on est habitué à travailler à l’école ou à la maison. Ça peut causer du stress de changer d’une journée à l’autre», a-t-il expliqué.

Certaines écoles de la province utiliseraient aussi des horaires alternants, c’est-à-dire qui changent d’une semaine à l’autre.

«On a aussi reçu des échos que dans certaines écoles, un groupe d’élèves va à l’école le lundi et le jeudi, l’autre groupe le mardi, vendredi et le mercredi ils alternent», a poursuivi le président.

Ce type d’horaire ajouterait encore au niveau de stress de certains jeunes.

Isolement social

L’absence d’une routine fixe ne serait pas la seule chose à contribuer au mal-être de certains élèves.

La division de deux groupes qui fréquente l’école chacun leur tour jouerait aussi un rôle important.

«Il y a beaucoup d’amitié et de gangs qui ont été détruits depuis le mois de septembre. Le moment social ou qu’on se voyait, c’était à l’école. Maintenant, on ne se voit plus (…)», a avancé Yanilou.

«Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma gang. Par exemple, le groupe A vit des histoires, mais pas le groupe B. C’est vraiment dur sur le moral.»

Par ailleurs, Simon ajoute que les jeunes sont généralement plus touchés par le manque d’interactions sociales, comme ils sont en pleine construction identitaire.

La technologie aiderait toutefois, selon lui, à maintenir certains liens.

Impacts académiques?

Le président de la FJFNB soulève que certains élèves s’épanouissent en fréquentant l’école un jour sur deux.

Les plus autonomes, organisés ou introvertis, surtout.

«Pour d’autres, c’est extrêmement difficile. Ils ont des difficultés à se motiver à la maison, des difficultés à se motiver à l’école et aussi à rester à jour dans leurs travaux (…)»

L’élève de la 12e année salue les nombreux d’efforts des enseignements, mais reconnaît que ceux-ci n’ont pas toujours le temps et les ressources pour encadrer tout le monde à distance.

«Ça peut également arriver que les élèves ne soient pas nécessairement à l’aise à faire les travaux à la maison et aient plus de difficulté à poser leurs questions, surtout si l’enseignant est devant la classe en train d’enseigner et pas toujours devant son écran pour les écouter.»

Du côté de la Polyvalente Roland-Pépin à Campbellton, Yanilou aurait entendu certains de ses camarades se plaindre de difficultés dans leurs cours ces derniers temps.

«Ça dépend vraiment de la personne», a-t-elle toutefois précisé.

«Certains peuvent exceller dans ce modèle, comme ceux qui font de l’anxiété en public. Pour certains, être à la maison veut dire qu’ils n’entendent pas les autres parler ou le bruit du crayon qui tape. Mais pour d’autres, comme moi, qui ont besoin de se faire expliquer en personne, ça peut nuire.»

L’accès à l’internet haute vitesse demeure une barrière importante pour l’apprentissage à la maison.

La Fédération des Jeunes francophones du Nouveau-Brunswick redouterait aussi des décrochages dus au manque de motivation, mais aussi la non-continuité des études au postsecondaire.

«On est inquiet que les élèves voient le format maintenant et se disent “ah, je suis tanné. Je ne veux plus” (…)», a formulé le président.

L’école «un jour sur deux» est un modèle d’apprentissage développé par le Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance afin de réduire la congestion dans les écoles secondaires au temps de la COVID-19.