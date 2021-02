Gros plan sur l’extrême droite en Atlantique

L’extrême droite au Canada atlantique est encore peu étudiée. Des experts ont quand même présenté les résultats de recherches préliminaires à ce sujet lors d’une conférence organisée par La Société nationale de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et NB Media Coop.

Le nombre de faits liés à l’extrême droite a beaucoup augmenté au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-Et-Labrador depuis 2016. Entre cette année et 2020, ils ont été au moins 94.

Professeur de sociologie à l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), David Hofmann a recensé ces événements pour la période 2000 – 2020 avec des étudiants pour une étude parue en janvier dans la revue Dynamics of Asymmetric Conflict.

Son équipe a compté par exemple le nombre d’actes de vandalisme (30% des cas), de protestation et de rassemblement (32% des cas), de harcèlement et de discours haineux (14% des cas) ainsi que de violence (11% des cas).

Elle s’est informée dans les médias ainsi que dans des documents gouvernementaux et policiers (ce qui rend ses chiffres probablement inférieurs à la réalité, selon elle).

Les chercheurs ont enregistré les faits dès qu’ils concernaient une croyance en une supériorité de race, de genre et de religion. Ils ont remarqué qu’ils étaient la plupart du temps isolés et dirigés contre une «minorité visible», dans des secteurs anglophones et urbains.

«C’est un problème et un signal d’alarme, s’est inquiété M. Hofmann à propos des résultats. En tant que Canadiens, nous avons tendance à être trop complaisants en pensant que les mouvements d’extrême droite sont seulement américains.»

Le professeur a encouragé l’engagement dans les associations citoyennes afin de mener un combat pacifique contre l’intolérance, notamment par le dialogue. Il a néanmoins affirmé peu après que cette discussion était impossible et que la censure était importante.

Le sociologue à l’Université Ontario Tech, Gilbert McLaughlin a réagi en montrant l’inefficacité de l’interdiction de discours dans l’espace public par des régimes totalitaires (illustrée à Hong Kong en ce moment et lors du Printemps arabe de 2011).

«Parfois, je pense que c’est juste un masque sur la réalité, a-t-il avancé. Ça permet d’oublier un état de fait pendant dix ans pour s’apercevoir ensuite que wow! Il existait.»

M. McLaughlin s’est en outre interrogé sur l’appartenance à l’extrême droite de l’Anglophone Rights Association of NB (ARANB), qu’il a commencé à étudier sur internet.

«C’est vraiment difficile à dire, a lâché l’Acadien originaire de Tracadie. Une idéologie extrémiste se distingue de la normalité, fondée ici sur les principes d’égalité, de liberté et de démocratie. Et j’ai été surpris par le discours officiel de l’ARANB, qui ne devrait pas être considéré comme extrémiste.»

Le chercheur a cependant souligné que des sympathisants du groupe utilisent du langage violent lorsqu’ils échangent entre eux, et qu’ils appartiennent parfois à des mouvements d’extrême droite. Il a ajouté qu’il n’avait vu aucun commentaire de gauche de la part de membres de l’ARANB.