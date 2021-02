Tordeuse du bourgeon de l’épinette: davantage d’hectares seront traités cet été

En raison d’une recrudescence de la présence de la tordeuse du bourgeon de l’épinette, environ 85 000 hectares de forêt seront traités au cours des prochains mois, soit plus du double de l’année précédente.

Il s’agit là du constat dévoilé lors de la dernière mise à jour annuelle du Partenariat pour une forêt en santé, le projet de recherche qui surveille la tordeuse des bourgeons de l’épinette dans la province.

En 2019, on avait assisté à un fort déclin de la présence des populations de tordeuse dans les aires où elle avait été identifiée, si bien que l’épandage d’insecticides s’était limité à seulement 10 000 hectares de forêt. L’année dernière, le nombre d’hectares nécessitant une intervention a bondi à 35 000 hectares.

«Cette année, ça continue d’augmenter. On prévoit devoir faire de l’épandage sur environ 85 000 hectares cet été, et toujours au même endroit, dans la partie nord et nord-ouest de la province. La tendance est à la hausse, mais on est encore loin des grosses années», souligne Véronique Martel du Service canadien des forêts, notant que 220 000 hectares avaient été traités en 2018 et 117 000 en 2017.

Cette soudaine recrudescence de l’insecte a été dénotée lors du décompte hivernal des larves de tordeuses effectué sur les branches des épinettes. À plus de sept larves par branche, on commence à s’inquiéter. À quoi attribuer cette hausse? Aux migrations des papillons, et ceux-ci se trouvent justement en très grandes concentrations tout juste de l’autre côté de la frontière, au Québec. Cette province est en effet aux prises avec une infestation majeure depuis une décennie. Avec la migration et à l’aide des vents, la tordeuse s’est retrouvée ici, au Nouveau-Brunswick. Elle s’est même frayé un chemin jusqu’à l’île de Terre-Neuve qui entamera également cette année un programme de prévention.

À noter qu’en plus de l’épandage d’insecticides biologiques, on entend également utiliser dans certains secteurs un produit qui imite les phéromones des tordeuses femelles lors de la période de reproduction. En inondant un territoire de cette odeur, les mâles auront ainsi plus de difficulté à repérer les femelles, ce qui devrait nuire à la reproduction et abaisser les populations.

«C’est ce que l’on appelle créer de la confusion sexuelle», souligne Mme Martel.

Programme utile

Initié en 2014, ce projet sur la tordeuse au Nouveau-Brunswick – qui comprend un volet recherche et un autre de prévention/intervention – entame sa huitième et dernière année. Après la saison, les partenaires devront s’asseoir et réévaluer les résultats de celui-ci et décider s’il sera reconduit.

Pour Mme Martel, le constat s’impose de lui-même par le faible impact de l’infestation jusqu’à présent sur la forêt néo-brunswickoise. Les interventions semblent efficaces.

«On reste prudent dans nos conclusions, mais ça semble fonctionner. L’un des bons indicateurs c’est que nous n’avons pas besoin de traiter la même zone deux années consécutives», souligne la chercheuse.

Le bémol est ailleurs. Peu importe les interventions sur le terrain, une nuée de papillons transportés par de grands vents peut rapidement changer la donne. Du coup, même si la stratégie fonctionne, il faut pratiquement la répéter chaque année tant que la menace ne sera pas atténuée de l’autre côté de la frontière, donc tant que les populations demeureront élevées au Québec.

«Tant qu’il y aura d’importantes populations qui migrent, une perte de contrôle peut se produire ici», dit Mme Martel.

Selon elle, après la prochaine campagne, les partenaires pourraient décider de ne conserver que la portion contrôle des populations (arrosage d’insecticides) sans celle de la recherche afin d’économiser. Cela dit, elle estime par contre qu’il ne faut pas négliger l’importance de la recherche.

«On en a appris énormément jusqu’ici sur la tordeuse, mais je crois qu’il y a encore beaucoup à apprendre et à étudier», croit-elle.