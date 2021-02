L’inspection des foyers de soins critiquée; le Nord négligé

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick laisse des organismes privés et communautaires s’occuper des personnes âgées incapables de vivre seules chez elles. Il semble aussi avoir des difficultés à assumer la responsabilité qui lui reste: effectuer des inspections.

Une employée d’un foyer de soins a transféré à l’Acadie Nouvelle un message reçu de sa direction. Celle-ci lui a demandé de se rendre au travail, car un inspecteur visitait son établissement.

Lasse, la préposée aux soins a contacté les journalistes. Elle refuse de cacher l’irrespect du ratio entre les travailleurs et les résidents. La pratique est courante, d’après elle.

Une infirmière auxiliaire embauchée par un autre établissement a exprimé la même frustration. Elle ressent de la pression de la part de sa hiérarchie avant chaque inspection et dénonce un manque d’équipements et de temps à accorder aux résidents.

Inspections annoncées

La coordonnatrice du conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Kim McCaffrey appuie ces témoignages.

«Dans 99% des cas, les foyers de soins sont prévenus de leur inspection annuelle. Certaines directions s’assurent alors consciemment d’avoir le nombre d’employés adéquat le jour venu», avance la salariée du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) et la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins (CDARFS) déclarent également recevoir des dénonciations de ce type (toutes anonymes).

«Est-ce qu’il y a vraiment une inspection quand elle est annoncée et qu’on laisse la chance de résoudre les problèmes qui existent 364 jours par an?, demande Mme McCaffrey avant de répondre elle-même: personne ne devrait être prévenu d’une inspection.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick soutient pourtant sur son site internet que ses vérifications sont impromptues.

Inspecteurs en sous-effectif

Quoi qu’il en soit, la province n’emploie pas assez d’inspecteurs pour assurer la sécurité des aînés, selon le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB). Seulement trois agents s’assurent que les 70 foyers de soins respectent les normes, selon son rapport publié en octobre, intitulé La Génération Oubliée.

La CDARFS communique des chiffres juste un peu plus élevés: six inspecteurs pour les foyers de soins et 14 agents pour 400 autres établissements résidentiels pour adultes. Des employés de Travail Sécuritaire NB et de la santé publique les aideraient.

Malgré tout, le ministère du Développement social n’a pas publié de rapport d’inspection pour certains foyers de soins depuis 2019.

«C’est scandaleux, s’exclame la directrice de la CDARFS, Cecile Cassista. C’est pour ça que nous avons des problèmes avec la COVID-19.»

Il y a eu 18 décès attribuables au coronavirus dans les établissements de soins de longue durée, dont sept dans des foyers de soins, sur 26 dans la population de la province, selon le gouvernement.

Il y avait par exemple 89 cas associés au Manoir Belle Vue à Edmundston le 19 février. Son plan opérationnel pour lutter contre la pandémie comportait des lacunes, selon Radio-Canada.

Difficile cependant d’établir un lien de causalité entre le manque d’inspections – surtout dans le Nord, selon Mme Cassista – et les éclosions de COVID-19. Le dernier rapport concernant le Manoir Belle Vue date en effet de novembre 2020. Il signale notamment un manque de formation et d’informations sur les qualifications du personnel.

Inspections inefficaces

L’agente de communication du Défenseur des aînés du Nouveau-Brunswick, Heidi Cyr, note quand même que la pandémie a mis en évidence des lacunes au niveau de la gestion des risques et des inspections dans les foyers de soins. Elle cible la fréquence, mais aussi la qualité de ces dernières.

Le rapport de la SIINB suggère à ce propos que les vérifications du gouvernement échouent à pointer des défauts importants, à propos de l’éclairage de secours, du système d’avertissement d’errance de résidents, de la sécurité des chambres et des risques d’incendie, par exemple.

C’est aussi l’avis de l’avis du Comité des 12, un organisme de lutte pour la justice sociale. Il se plaint notamment de l’absence d’examen des enquêtes à la suite de plaintes.

«Tout ça est lié à la privatisation et au fait de vouloir faire des profits sur le dos des vieilles personnes, analyse Mme Cassista. Les foyers de soins devraient être surveillés de près, mais ne le sont pas.»

Nos mamies valent-elles moins que des profits? Le ministère du Développement social et l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick n’ont en tout cas pas répondu aux questions de l’Acadie Nouvelle.

En octobre, l’organisme a nié que les établissements qu’il représente ne soient pas assez transparents et ne fassent pas l’objet de suffisamment d’inspections.