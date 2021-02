Langues officielles: la ministre Joly ressent l’urgence

Le livre blanc sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles a fait couler beaucoup d’encre depuis qu’il a été publié la semaine dernière. En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, la ministre Mélanie Joly affirme qu’elle est consciente de «l’urgence d’agir».

La ministre des Langues officielles Mélanie Joly a reçu le mandat de moderniser la Loi sur les langues officielles avant la fin de l’année.

Elle énonce les priorités du gouvernement fédéral dans un livre blanc publié la semaine dernière.

Il ne s’agit toujours pas d’un projet de loi, même si le gouvernement libéral promet la modernisation depuis son entrée au pouvoir.

Mais la ministre affirme que «les choses roulent» et que les prochaines étapes vont maintenant s’enchaîner rapidement.

Maintenant que le Canada a eu une semaine pour digérer le livre blanc, la ministre estime que son projet a été plutôt bien accueilli.

«Je pense que la réalité c’est qu’il y a une bonne réception de la réforme linguistique. J’entends l’impatience, j’entends qu’il faut aller de l’avant avec le dépôt d’un projet de loi», dit la ministre, qui ajoute qu’elle a le sentiment d’une «urgence d’agir».

Plusieurs observateurs, y compris dans les pages de l’Acadie Nouvelle, sont toutefois restés sur leur faim en termes de détails quant à la place de l’Acadie et de la réalité linguistique du Nouveau-Brunswick dans ce livre blanc.

Le gouvernement fédéral veut garantir le droit de travailler en français dans les entreprises privées de compétence fédérale dans les régions à prépondérance francophone.

La région du Grand Moncton est peuplée de francophones et d’anglophones, et comporte Dieppe, la plus grande ville majoritairement francophone à l’extérieur du Québec. La région sera-t-elle visée par ce changement?

En entrevue, Mélanie Joly ne veut pas trancher sur la question. Elle s’en remet à un comité d’experts qui sera, selon elle, formé «dans les prochains jours» et qui aura une représentation acadienne.

«Ce comité-là va nous dire exactement comment on établit une région à forte présence francophone, est-ce qu’il faut 30%, 40%, 50%? Aussi, quelles vont être les limites territoriales de ces régions-là, est-ce qu’on prend les régions administratives selon le Conseil du trésor, celles de Statistique Canada, ou les circonscriptions électorales? C’est pour ça que ça va être très important de recevoir le point de vue des experts.»

Ce comité aura soixante jours pour lui fournir son rapport. Entre-temps, Mélanie Joly a l’intention de consulter ses homologues provinciaux avant de proposer éventuellement un projet de loi.

Interrogée sur l’apprentissage des langues officielles en situation minoritaire, la ministre souligne qu’elle veut «travailler avec» le Nouveau-Brunswick pour mettre fin aux listes d’attente dans les écoles d’immersion en français.

«C’est important qu’on puisse avoir assez de place pour nos enfants, parce qu’à chaque fois qu’on ne leur permet pas de devenir bilingues parce qu’il n’y a pas assez de place pour nos écoles, on empêche la mise en oeuvre d’un Nouveau-Brunswick et d’un pays bilingue», dit-elle.

Le plan présenté par la ministre propose aussi de protéger les institutions qui font la promotion des langues officielles, et également de protéger la CBC et Radio-Canada au même titre.

En réponse à une question sur le rôle des autres médias dans la vitalité des langues officielles, elle ajoute que les médias indépendants en situation de minorité linguistique sont aussi «extrêmement importants» et que le gouvernement fédéral a déjà investi dans les médias locaux et les radios locales.

Elle souligne également le travail de son collègue Steven Guilbeault dans la lutte qui oppose les médias d’information en difficulté financière aux géants du web tels que Google et Facebook.