Mort suspecte d’une femme dans la Péninsule acadienne

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC au Nouveau-Brunswick mène actuellement une enquête à la suite d’une macabre découverte, mercredi, sur le chemin W Gautreau, à Pont-Landry, dans la municipalité régionale de Tracadie.

Une femme a été retrouvée sans vie par un passant. Des policiers sont arrivés sur les lieux vers 14h. L’affaire est considérée comme suspecte.

Peu de détails ont été dévoilés.

On ne connaît pas l’âge de la victime et aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment, dit le caporal Hans Ouellette, porte-parole de la GRC. Une autopsie doit être pratiquée vendredi afin de déterminer la cause exacte du décès.

Quiconque a des renseignements à cet égard est prié de communiquer avec le Groupe des crimes majeurs de la GRC au 1-888-506-1472 ou, anonymement, avec Échec au crime en utilisant l’application mobile « P3 Tips », en composant le 1‑800-222-8477, ou en remplissant le formulaire sécurisé sur le site www.crimenb.ca.