Un défilé pour remercier les travailleurs de première ligne

Les travailleurs de première ligne, ceux reliés au secteur de la santé ainsi que ceux des foyers de soins de Dalhousie seront soulignés en grand, ce dimanche, alors qu’un défilé aura lieu en leur honneur.

L’initiative émane de la Fondation du Foyer de soins de Dalhousie en collaboration avec la Ville de Dalhousie.

«Notre fondation vient tout juste de recommencer ses activités après plusieurs mois d’arrêt en raison de la pandémie. Et le premier mandat qu’on s’est donné, c’est de mettre sur pied une activité pour reconnaître le dévouement exceptionnel effectué par le personnel de notre foyer de soins – la Villa Renaissance – depuis le début de cette crise», explique la porte-parole de la fondation, Jackie Bridges.

Cela dit, le comité trouvait quelque peu injuste de mobiliser la population pour son foyer seulement.

«Après tout, les gens des autres foyers de la Ville et nos travailleurs essentiels méritent tout autant qu’on leur dise merci. C’est pourquoi on a décidé de les incorporer également dans notre action», ajoute-t-elle.

L’action en question, c’est un défilé en voiture planifié pour ce dimanche en début d’après-midi et auquel la population est conviée à participer. Le convoi se rendra devant les différents établissements de la ville accompagné, entre autres, par la remorque musicale de la municipalité voisine d’Atholville.

«On a besoin de positif en cette période de pandémie et ce petit geste est notre façon de leur montrer notre gratitude. C’est aussi une pensée envers les résidents de ces établissements. On veut leur dire qu’on pense à eux et de ne pas lâcher», exprime Mme Bridges.

Le défilé débutera à 14h, mais le public est invité à se présenter à 13h30 dans le stationnement du Palais des glaces Inch Arran.