La fermeture du pont-jetée entre Moncton et Riverview devancée d’un mois

Le pont-jetée de la rivière Petitcodiac, qui sépare Moncton et Riverview, sera fermé à la circulation pendant six mois à compter du 5 avril. Les automobilistes devront prévoir des délais puisque la circulation sera redirigée vers le pont Gunningsville.

Le pont-jetée sera fermé pour les travaux qui visent à aligner le chenal de la rivière sous le nouveau pont, à construire les voies d’accès et les raccordements au pont, et pour démanteler l’ancien pont à vannes.

La fermeture a été devancée d’un mois parce que les travaux progressent bien, selon la ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green.

«Nous profitons des faibles débits routiers entraînés par la COVID-19 pour perturber le moins possible la circulation. Nous sommes conscients que la fermeture aura des répercussions, et nous encourageons les résidents à songer à modifier leur itinéraire et leur horaire.»

Le nouveau pont de 240 mètres sera ouvert à la circulation en octobre au lieu de novembre.

Environ 27 000 automobilistes empruntent le pont-jetée chaque jour, tandis que 25 000 automobilistes passent déjà par le pont Gunningsville, selon un rapport du Village de Riverview sur le projet de construction.

La Ville de Moncton encourage les gens à évaluer leurs options de trajet pour éviter de causer des embouteillages, par exemple en modifiant leurs horaires de travail pour éviter les heures de pointe, ou en prenant l’autobus ou le vélo pour se rendre au bureau.

En 2018, le gouvernement provincial s’est associé à la Ville de Riverview pour réaliser des améliorations de 1,9 million $ à l’intersection sud du pont Gunningsville.

Ces travaux visaient à réduire la congestion routière pendant la construction du nouveau pont et les travaux au chenal de la rivière Petitcodiac.

Le coût total du projet est de 61,6 millions $ avec une contribution de 27 millions $ de la part du gouvernement fédéral.

En 2019, le gouvernement provincial a décidé de repousser l’ouverture du pont afin d’étaler les coûts sur une plus longue période. L’ouverture était initialement prévue pour 2020.