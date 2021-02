Le Restigouche demande plus de souplesse à sa frontière

L’impatience commence à se faire ressentir au sein des élus du Restigouche qui déplore le maintien de mesures strictes à sa frontière avec la Gaspésie en dépit de l’absence de cas de COVID-19 d’un côté et de l’autre du pont interprovincial.

Il n’y a pas de cas de COVID-19 au Restigouche depuis quelques semaines, pas plus que dans la région d’Avignon. Pourtant, la ligne dure est maintenue à la frontière et cela commence à peser tant sur l’économie des deux régions que sur le moral de ses citoyens.

Ces mesures comprennent bien entendu l’accès au territoire, mais aussi la nouvelle directive annoncée de dépistage obligatoire hebdomadaire qui doit bientôt être mise en application.

Accompagnés de gens d’affaires locaux, des représentants de la Commission de services régionaux du Restigouche et du Forum des maires du Restigouche ont rencontré la province et la Santé publique afin de lui faire part de leurs insatisfactions face aux mesures frontalières.

«On voulait leur faire comprendre toute la complexité de notre région, que sa vitalité outrepasse la rivière. On l’a répété souvent que nous et Avignon ne formons qu’une grande région, mais le message ne semble pas bien passer ou compris partout», souligne le maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard.

Lui et son confrère de la CSR-Restigouche, Brad Mann, souhaitent la réouverture de la bulle régionale. Avec cette bulle disparaîtraient l’obligation de quarantaine ainsi que la nécessité des tests de dépistage hebdomadaire. Pour eux, le temps n’est plus à l’attente.

Ceux-ci ont été clairs, ils vont collaborer avec le gouvernement et le reste de la province jusqu’à la fin du congé de mars.

«Mais ensuite, on veut des gestes concrets, car on attend depuis déjà trop longtemps. Le Restigouche a été sévèrement pénalisé depuis le début de la pandémie et là, on a besoin d’air. S’il n’y a pas de mouvements bientôt, on court au désastre», exprime M. Bernard.

Ce dernier soutient qu’advenant une fin de non-recevoir de la province, les deux organisations et les gens d’affaires songeaient à prendre d’autres moyens «plus sévères» pour se faire entendre par la province, sans toutefois préciser lesquels.

Patience

En point de presse vendredi, le premier ministre Blaine Higgs a dit comprendre les inquiétudes sur effets sociaux économiques des restrictions frontalières pour les communautés limitrophes, comme le Restigouche.

En dépit de l’absence de cas, ce dernier s’est toutefois dit peu enclin à ce stade-ci à relâcher sa poigne à la frontière.

«L’économie et la viabilité de la région ont toujours été une préoccupation. Nous allons continuer de surveiller de près ce qui se passe chez nos voisins du Québec et voir ce que nous pouvons faire différemment. On reconnaît que la situation s’améliore et on se rapproche certainement d’une plus grande liberté à nos frontières, mais nous n’y sommes pas encore», a souligné le premier ministre. Il demande à la population encore quelques semaines de patience, pour voir les impacts du congé scolaire et de la vaccination.

Bulle atlantique

Le premier ministre a par ailleurs bon espoir d’assister au retour de la Bulle atlantique, possiblement à la fin du printemps ou au début de l’été. Cette bulle comprenait au départ la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-Labrador. La MRC d’Avignon en Gaspésie a été ajoutée au mois d’août, mais avec des restrictions supplémentaires, comme l’interdiction de séjour.

«Le changement de couleur d’orange à jaune nous rapproche progressivement cette option. Pour le moment, la période d’isolation de 14 jours est toujours en vigueur, mais nous allons dans la bonne direction. Et au fur et à mesure que les vaccins seront disponibles, on pourrait même espérer l’étendre au reste du Canada, quoiqu’il soit encore tôt pour prédire quand ce sera possible», indique M. Higgs.

Listuguj vaccinée

Le président de la CSR-Restigouche, Brad Mann, a par ailleurs confirmé jeudi qu’une campagne de vaccination massive avait eu lieu au cours des derniers jours au sein de la Première nation autochtone de Listuguj en Gaspésie et que pratiquement tous ses citoyens auraient reçu leur vaccin contre la COVID-19.

Malgré cela, la médecin-hygiéniste en chef de la province a indiqué qu’aucune discussion n’avait encore eu lieu pour un retour éventuel des élèves de Listuguj dans les écoles de Campbellton ou d’une levée des restrictions aux frontières, et que son département doit évaluer la situation.

Pour Charles Bernard, la question est légitime et l’enjeu commence à presser.

«À nos yeux, il n’y a aucune raison pour que ces jeunes ne reviennent pas à l’école, surtout maintenant que leur communauté est pratiquement toute vaccinée», soutient-il.