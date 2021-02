Santé Canada approuve le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19

Santé Canada autorise l’utilisation du Vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 au pays.

Le ministère fédéral a émis un avis vendredi matin, annonçant qu’il approuve ce vaccin pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Comme ça a été le cas pour les vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech, la décision se base sur l’analyse d’essais cliniques qui ont démontré, de l’avis des scientifiques de Santé Canada, l’efficacité de ce vaccin.

On note cependant que cette efficacité n’est pas prouvée, par les essais cliniques, pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Santé Canada se base plutôt sur l’expérience dans les régions où ce vaccin

est déjà utilisé pour conclure à « un bénéfice potentiel » pour ce groupe d’âge et, surtout, à « aucun problème d’innocuité ».

« L’efficacité dans ce groupe d’âge sera mise à jour à mesure que des données supplémentaires seront disponibles à partir des essais en cours », indique-t-on dans l’annonce gouvernementale.

Ottawa a acheté 20 millions de doses d’AstraZeneca en prévision du feu vert de Santé Canada.