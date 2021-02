Travailleurs temporaires étrangers: les industries saisonnières s’inquiètent

Les industries saisonnières du Nouveau-Brunswick qui dépendent des travailleurs temporaires étrangers demandent au gouvernement fédéral de faire preuve de flexibilité pour permettre à cette main-d’œuvre d’arriver directement en Atlantique.

Légalement, avant de se tourner vers l’étranger, les entreprises doivent démontrer qu’elles ont mené de véritables efforts pour recruter des travailleurs au Canada, mais depuis plusieurs années, les industries saisonnières œuvrant dans le milieu des pêches et l’agriculture doivent se tourner vers l’international pour répondre à des besoins criants en main-d’œuvre. Plusieurs de ces travailleurs sont originaires du Mexique et des Antilles, mais le 31 janvier, les compagnies aériennes du Canada ont temporairement suspendu les vols provenant de ces régions.

Par ailleurs, tous les vols provenant de l’international doivent obligatoirement atterrir aux aéroports de Toronto, de Montréal, de Calgary ou de Vancouver.

«C’est une source d’inquiétude, car nos travailleurs internationaux sont devenus une composante importante de l’industrie. Le secteur ne pourrait traiter le même volume de homard, qui a doublé en 10 ans, sans cette main d’œuvre supplémentaire. Ça soulève des questions à savoir comment ces gens vont faire pour arriver dans la région, mais personne ne panique ou rien», dit Nat Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard.

Pour le moment, une partie de la solution passera probablement dans l’organisation de vols nolisés avec des travailleurs temporaires étrangers, qui devront se soumettre à une série de tests de dépistages rigoureux, trois jours avant leur départ, à leur arrivée au pays et après dix jours de quarantaine obligatoire.

Cependant, on voudrait que ces vols nolisés provenant de l’international puissent atterrir directement en Atlantique, soit à Moncton, à Halifax ou à Charlottetown.

«On travaille là-dessus. Tous les vols internationaux doivent passer par quatre grands centres. Sur ce point précis, ce qu’on fait valoir, c’est que ça nous semble que ce serait plus sécuritaire d’atterrir directement en région, plutôt qu’à Toronto ou à Montréal, où il y a plus de cas de COVID. Si les travailleurs arrivent dans un vol nolisé, tout le monde a déjà reçu un premier test de dépistage et ils voyagent ensemble, donc pourquoi devoir arriver à Montréal ou à Toronto. Le secteur plaide sa cause conjointement avec le secteur agricole qui compte aussi sur une main-d’œuvre internationale. On demande au gouvernement fédéral de nous donner une exemption pour ces vols, il n’y en a pas beaucoup qui sont envisagés», ajoute M. Richard.

L’an dernier, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, avait causé la surprise en fermant les frontières aux travailleurs étrangers pour réduire les risques de propagation de la COVID-19. Il avait invité les Néo-Brunswickois au chômage en raison de la pandémie à se porter volontaires pour les remplacer. Peu ont répondu à l’appel. Le premier ministre Higgs a éventuellement fait marche arrière.

Nat Richard estime que les protocoles mis en place l’an dernier ont fait leurs preuves au Nouveau-Brunswick et que leur succès a contribué au sentiment de confiance dans la province.

«Il n’y a pas eu de cas de transmission communautaire au printemps dernier et le risque a bien été maîtrisé. Il va y avoir encore d’autres mesures de protection cette année, comme les dépistages plus systématiques. On a eu des discussions constructives avec les gouvernements fédéral et provincial. Je suis assez optimiste.»