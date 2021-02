COVID-19: un décès à Edmundston dimanche, mais aucun nouveau cas

Une personne de 90 ans ou plus est décédée après avoir contracté la COVID-19 dans un foyer de soins à Edmundston, d’après la Santé publique. Aucun nouveau cas n’a été répertorié dimanche.

Cette personne habitait à la Villa des Jardins, un établissement résidentiel pour adultes à Edmundston.

Elle est décédée de problèmes de santé sous-jacents, y compris la COVID-19.

Cela porte le nombre de décès liés au virus à 27 dans la province.

«Il ne faut jamais oublier que chaque cas et chaque décès signifie bien plus que les simples données que nous annonçons. Nous ne pouvons pas nous désensibiliser aux répercussions de ce virus sur la province. Marcia et moi, nous nous joignons aux citoyens de l’ensemble du Nouveau-Brunswick pour exprimer nos sincères condoléances aux proches de la personne décédée», exprime le premier ministre Blaine Higgs par voie de communiqué.

Il y a 1430 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis hier, deux personnes se sont rétablies, pour un total de 1364 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 27 décès, et il y a présentement 38 cas actifs. Une personne est hospitalisée aux soins intensifs.

Hier, 560 tests de dépistage ont été réalisés, pour un total de 228 799 tests jusqu’à maintenant.