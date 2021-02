Jusqu’à 35 cm de neige attendus dans le nord du Nouveau-Brunswick

La fin officielle de l’hiver météorologique prévue ce lundi sera soulignée d’une drôle de façon alors qu’une autre tempête hivernale va frapper le nord du Nouveau-Brunswick.

Selon Environnement Canada, jusqu’à 25 cm de neige devraient s’abattre au Madawaska, dans le Restigouche et la Péninsule acadienne ainsi que dans la région Chaleur et de Miramichi.

Un avertissement de neige a d’ailleurs été émis tôt dimanche par l’agence gouvernementale. Cette neige parfois forte devrait commencer à se propager sur le nord de la province à compter de tôt lundi matin.

MétéoMédia estime pour sa part que la Péninsule acadienne pourrait recevoir jusqu’à 35 cm de neige.

Les températures augmenteront au-dessus du point de congélation partout en province lundi après-midi, ce qui devrait causer la fonte partielle de la neige à mesure qu’elle tombera et ainsi rendre les déplacements difficiles.

Les précipitations devraient cesser mardi matin, non sans avoir laissé d’importantes traces au sol dans les régions situées le plus au nord.

Les régions plus au sud comme Moncton, Fredericton et Saint-Jean devraient quant à elles recevoir un mélange de pluie et de neige en raison des températures qui seront plus chaudes de quelques degrés Celcius.

Environnement Canada ne prévoit que 5 cm de neige pour ces secteurs.

C’est un important système dépressionnaire en provenance de l’État du Colorado qui est une fois de plus responsable de la tempête hivernale.

Le mauvais temps cédera sa place mardi à un froid polaire qui va balayer le Nouveau-Brunswick et qui fera chuter le mercure d’une douzaine de degrés en moins de 24 heures.

Des vents forts vont accompagner ce système mardi. Dans la Péninsule acadienne, les vents pourraient souffler en rafales à près de 110 km/h selon les plus récentes prévisions météorologiques émises par MétéoMédia.