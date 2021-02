L’Atelier la Fabrique à la recherche de 987 000$ pour un projet de rénovation

Il y a à peine quelques années, l’existence même de l’Atelier La Fabrique, à Tracadie, était menacée. Aujourd’hui, la direction mise sur une campagne de financement majeure avec un objectif de 350 000$ afin d’assurer une vie à long terme pour cet organisme qui vient en aide aux adultes ayant un handicap intellectuel.

L’organisme est à la recherche d’environ 987 000$ pour un important projet de rénovation et de construction. Une demande de financement est à l’étude avec la province du Nouveau-Brunswick et des pourparlers ont lieu avec plusieurs personnes et entreprises de la région pour qu’elles deviennent partenaires dans ce projet.

Tout cela fait suite à des événements qui remontent au printemps 2019, alors que l’ancienne directrice générale de La Fabrique, Martina Godin, a lancé un cri de coeur sur Facebook devant de sérieux problèmes financiers.

L’organisme reçoit une subvention annuelle de 147 000$ de la province, mais pour bien couvrir un manque à gagner budgétaire, l’organisme avait besoin de revenus supplémentaires de 25 000$ par année. Ce montant ne comprend pas les coûts de rénovations pour les locaux vieillissants.

La communauté s’est mobilisée et une campagne de financement a permis de récolter environ 115 000$.

À ce moment, on estimait à 30 000$ le coût des rénovations, mais après une évaluation, on a compris que les coûts réels seraient bien plus élevés, fait savoir Brian L. Comeau, directeur de l’Atelier La Fabrique

«Durant l’été 2020, après avoir conclu que l’estimation initiale de 30 000$ pour les rénovations étaient grandement sous-estimée et qu’il nous était à ce moment impossible de chiffrer exactement les coûts réels de la rénovation en fonction de l’état des bâtiments et de sa mise aux normes du code et autres exigences, nous avons décidé de retenir les services professionnels d’une firme en architecture, Nordais.»

Bien que les coûts de 987 000$ soient au-delà du montant anticipé au départ, on espère que l’investissement permettra d’offrir un édifice moderne pouvant servir à la communauté pendant plusieurs années encore.

«Certes il reste beaucoup de travail et d’étapes à franchir. Aucune date de début des travaux n’a encore été fixée, mais nous travaillons très fort avec tous les intervenants possibles. La réalisation de ce projet peut être grandement influencée par la volonté collective comme nous en avons été témoins lors de la dernière collecte de fonds.»

La direction invite les partenaires financiers potentiels à contacter l’organisme par téléphone au 395-2013.