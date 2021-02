Les défis de conservation de l’une des meilleures rivières à saumon au monde

Composer avec la réalité de la COVID-19, le réchauffement climatique et la préservation de l’espèce représente quelques-uns des défis qui attendent encore cette année l’Association du saumon Nepisiguit. - Gracieuseté

Les amis de la rivière Nepisiguit n’en démordent pas: le cours d’eau est rien de moins que l’une des meilleures rivières à saumon au monde.

Conserver ce titre fort enviable vient avec son lot de défis à surmonter.

Composer avec la réalité de la COVID-19, le réchauffement climatique et la préservation de l’espèce représente quelques-uns des défis qui attendent encore cette année l’Association du saumon Nepisiguit.

L’organisme dédié à la conservation et à l’amélioration de la population de saumon atlantique n’entend pas mettre un frein à 50 années d’efforts qui ont permis la revitalisation de la rivière qui était à l’agonie à une époque lointaine en raison de l’exploitation minière se faisant à proximité.

Encore cette année, l’ensemencement du cours d’eau constituera une partie du travail qui sera effectué par les bénévoles de l’association.

Cette méthode usuelle de gestion se traduira par le déversement dans la rivière Nepisiguit de 110 000 alevins de saumon ce printemps.

Ceux-ci seront transportés par des membres de la Première Nation Pabineau à partir de Charlo, ou se trouve le Centre de mise en valeur des salmonidés.

«La mission se poursuit même si la COVID-19 limite nos activités qui se font sur le terrain et nous force à annuler encore une fois notre banquet annuel qui est une importante source de financement. Le travail doit tout de même continuer à se faire», a expliqué Denis Frenette, le secrétaire de l’Association du saumon Nepisiguit.

Une étude exhaustive qui implique l’Association du saumon Nepisiguit, l’Université du Nouveau-Brunswick, la première nation Pabineau ainsi que Pêches et Océans Canada devrait aussi permettre de mettre en lumière ces efforts de revitalisation et le rétablissement des stocks de saumon.

«Il n’y a jamais eu une étude d’une telle importance menée au sujet de la rivière Nepisiguit. Ce sont 40 années de données biologiques et d’observations au sujet de la rivière qui seront étudiées, on veut savoir quelles sont les directions qu’il faudra emprunter dans l’avenir», a ajouté M. Frenette.

COVID-19 oblige, les pêcheurs et les canotistes risquent une fois de plus d’être moins nombreux qu’à l’habitude à s’aventurer sur la rivière Nepisiguit au cours des prochains mois.

Alors que des touristes du Maine et du Québec avaient régulièrement l’occasion de visiter la région de Bathurst, ce sont surtout des résidents de l’endroit et en provenance de la Péninsule acadienne qui vont animer la rivière Nepisiguit durant la belle saison qui approche.

«J’aimerais que les gens puissent constater l’énorme travail qui est fait afin de préserver la rivière et l’espèce et qui nous sommes», a tenu pour sa part à souligner Jean-Marc Boudreau, qui est aussi membre de l’Association du saumon Nepisiguit.

«Pêcher sur la rivière Nepisiguit et la descendre à bord d’un canot peut s’avérer la plus belle expérience à faire sur l’eau. Encore cette année, il y a un donateur américain qui a fait don de 5000$ à notre organisme tellement il avait apprécié son expérience de pêche et avait été bien reçu à Bathurst lors d’un ancien voyage», a illustré ce dernier.