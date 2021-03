Le retour des voyages entre zones fait des heureux

Les effets de la décision prise vendredi dernier par la Santé publique de lever les restrictions de voyages entre zones n’ont pas tardé à se faire ressentir.

Au centre de ski du parc provincial Sugarloaf, le stationnement était bondé samedi et dimanche, faisant de ces deux journées les plus occupées de la saison jusqu’à présent. En plus des gens du Restigouche, beaucoup de skieurs et planchistes d’ailleurs en province profitant de l’allègement des règles sanitaires pour enfin attaquer les pistes du centre.

«C’était vraiment achalandé. On a vu de bonnes files d’attente pour les remonte-pentes, ce qui est bon signe pour nous. Et ça fait du bien de voir ça, on est content de pouvoir accueillir à nouveau les gens du reste de la province sur nos pentes», exprime Greg Dion, directeur du parc provincial Sugarloaf.

Et de ce qu’on lui a rapporté, malgré ce fort achalandage, les skieurs et planchistes respectaient beaucoup les consignes de distanciation et le port du masque.

Ce dernier s’attend à être occupé de la sorte durant toute la semaine de la relâche scolaire. La bordée de neige de lundi un bonus incroyable pour le centre de ski restigouchois, juste à temps pour le congé scolaire.

Selon M. Dion, le centre de ski s’en est quand même bien tiré jusqu’à présent, surtout considérant l’absence de la clientèle québécoise (environ 40% des clients habituels) et très peu du reste de la province.

«On a été chanceux dans un sens. En janvier par exemple, nos chiffres sont sensiblement les mêmes que l’an dernier en raison malgré cette perte. Plusieurs semblent avoir adopté le ski et la planche comme sport cet hiver», souligne M. Dion.

Un répit

Il n’y a pas que le centre de ski qui a connu une hausse marquée de fréquentation au cours du week-end. La levée de la restriction de voyage s’est également fait ressentir dans les sentiers de motoneige.

«C’était tout simplement noir de monde. J’ai aussi discuté avec certains hôteliers de la région et de celle de Chaleur, et les réservations ont repris de plus belle. Cette seule décision de la Santé publique aura donc un effet positif énorme sur notre industrie et sur tout ce qui gravite autour. Ça va faire du bien, nous permettre de souffler un peu», confirme Brad Mann, responsable de la zone 2 pour la Fédération des clubs de motoneiges du Nouveau-Brunswick.

La levée des restrictions n’est pas que la bienvenue chez les amateurs, mais aussi chez les opérateurs touristiques. Propriétaire d’une entreprise de location de motoneiges, M. Mann est à même de voir les impacts de la seule levée des restrictions. Chez lui, tout est loué pour la semaine, et son carnet de réservations se remplit pour les semaines à suivre.

«On ne prend pas la COVID-19 à la légère, mais on avait vraiment besoin de ce message de la Santé publique», dit-il.

Il estime avoir perdu deux mois de location en raison des restrictions et d’une météo plus ou moins coopérative.

Est-ce que cela sera suffisant pour éviter le désastre?

«Éviter le désastre, peut-être. On va épargner un mois de motoneige. Mais les chalets, les hôtels et les restaurants ne pourront jamais regagner ce qu’ils ont perdu depuis deux mois. Il faut aussi réaliser que les restrictions de voyages qui ont été levées ne touchent que les résidents de la province alors que la partie du tourisme de la motoneige qui est la plus payante provient souvent de l’extérieur, du Québec, de l’Ontario et du reste des Maritimes», précise M. Mann.

Celui-ci espère maintenant que la météo coopérera afin de pouvoir prolonger la pratique de la motoneige de quelques semaines en avril.