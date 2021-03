Produits pétroliers: Irving Oil abandonne sa demande d’augmentation de prix

Irving Oil a retiré sa demande d’augmentation de la marge maximale de vente en gros de produits pétroliers auprès de la Commission de l’Énergie et des Services publics du Nouveau-Brunswick (CESP).

L’entreprise explique dans une lettre que son équipe de direction doit se concentrer sur les affaires perturbées par la pandémie de COVID-19.

Elle précise avoir constaté que sa demande auprès de la CESP lui avait pris du temps, à cause des nombreuses demandes d’informations des intervenants. Elle estime de plus que les données réclamées étaient parfois confidentielles et hors sujet.

«Nous sommes contents, mais nous ne savons pas si c’est la fin de l’histoire», a déclaré un porte-parole du regroupement pour la justice sociale Grassroots NB, à propos du retrait de la demande d’augmentation tarifaire.

Antoine Zboralski s’est notamment demandé si Irving Oil allait essayer de contourner la CESP.

«C’est une victoire pour les mouvements syndicaux et sociaux et pour tous les Néo-Brunswickois, mais un changement est nécessaire en ce qui concerne la réglementation énergétique», a par ailleurs commenté le Front commun pour la justice sociale sur Facebook.

Irving Oil souhaitait augmenter la marge maximale de vente en gros de 6,51 cents/litre à 10,64 cents/litre pour l’essence et le diesel. Elle voulait aussi l’augmenter pour le mazout domestique, de 5,5 cents/litre à 9,63 cents/litre.

Le prix de gros est celui que paye le détaillant au fournisseur, avant de vendre son produit au consommateur final (l’automobiliste par exemple).