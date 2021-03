Le vaccin contre la COVID-19 sera bientôt testé et offert en pharmacie au Québec

Pour rejoindre un maximum de gens vulnérables, Québec doit mettre à l’essai la vaccination contre la COVID-19 en pharmacie dès la mi-mars, a pu confirmer La Presse Canadienne auprès d’une source proche du gouvernement.

Dans ce but, le gouvernement de François Legault a conclu une entente avec les pharmacies. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit préciser les détails de cette entente, mardi après-midi, lors de la conférence de presse visant à faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec.

L’initiative sera d’abord rodée à Montréal, dans une cinquantaine de pharmacies, puis étendue au reste du Québec. Les pharmacies qui offriront le service initial dans la métropole devraient être dévoilées dans une semaine.

C’est le vaccin de Moderna qui sera utilisé, car il est plus facile à transporter et à conserver.

Le système de vaccination est déjà en place dans les pharmacies et il a récemment été utilisé pour administrer le vaccin contre la grippe.

Alors que la vaccination de masse des aînés a débuté au Québec au cours des derniers jours, le gouvernement déploie ainsi une autre étape de son plan.

La vaccination est désormais possible pour les aînés de plus de 85 ans vivant à domicile, et, dans certaines régions comme Montréal et Laval, ceux de plus de 70 ans peuvent déjà prendre un rendez-vous.